Světlana (35) se svým manželem Stanislavem (41) z ukrajinské vesnice Mykilske museli odjet vykopávat brambory na pole, které je od jejich domova podle informací britského deníku Daily Mail vzdálené téměř třicet kilometrů. Děti Annu a Michajla se rozhodli nechat samotné doma. Pravidelně je však kontrolovali. Podle jejich výpovědi jim volali v deset hodin ráno a všechno bylo v pořádku. Na další volání už ale nereagovali.

Rodiče se vrátili domů až pozdě odpoledne autobusem a děti nemohli nikde najít. Podle informací britského deníku The Sun děti naposledy viděli hrát si venku ráno, pak už je nikdo živé nespatřill. „Nasedl jsem na kolo, Světlana chodila po ulicích a hledala je, ale nikde jsme je nemohli najít,“ uvedl Stanislav s tím, že se rozhodli kontaktovat policii.

Strážci zákona do pátrání povolali i psovoda, který je zavedl k rodinné truhle z 18. století. Truhla byla dědictvím, které se předávalo v rodině už několik generací. Původně se dědilo jako věno a právě rodinné dědictví způsobilo obrovskou tragédii. Annu a Michajla našli uvnitř truhly. Pomoci jim už nebylo. „Během pátrání v domě byly děti nalezeny ve staré truhle bez známek života. Forenzní specialisté jssou v současné chvíli na místě a stanoví okolnosti tragédie. Policie pracuje s různými verzemi smrti bratra a sestry,“ uvedli v prohlášení strážci zákona.

„Policie uvedla, že to zřejmě vypadá jako nehoda. Dostali se dovnitř a truhla se zavřela a udusili se. Je tam držák, který se dá zavřít visací zámek. Západka se mohla zavřít tak, že by ji nemohli otevřít zevnitř. Ale jde o to, že mohli zvednout víko, tak, aby dovnitř proudil vzduch,“ uvedl Stanislav s tím, že sourozence pohřbili společně. Nicméně policie nevylučuje, že by mohlo jít i o vraždu. „Děti milovaly své rodiče a rodiče milovali je,“ uvedla ředitelka školy Světlana na pohřbu.

