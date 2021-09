Video Obrovská tragédie: Kabina lanovky v Itálii se utrhla, 14 mrtvých - Reuters

Pelega, který je otcem Biranovy matky, policie vyšetřuje kvůli podezření z únosu. Do ukončení vyšetřování má zákaz opouštět dům. Příbuzní z otcovy strany, kteří žijí v Itálii, tvrdí, že byl chlapec odvezen bez jejich vědomí. Požadují proto, aby se vrátil do Itálie. Peleg byl v roce 2003 usvědčen z násilí na své ženě.

Přiznal se a byl odsouzen k 15měsíčnímu podmínečnému trestu a k pokutě. V rozhovoru s izraelskou televizí řekl, že je nyní Eitan "šťastný a obklopený svou rodinou". "Je tam, kam patří - doma v Izraeli," řekl. Eitanova rodina žila v době neštěstí v Itálii.

Po propuštění z turínské nemocnice po několikatýdenní léčbě svěřil italský soud chlapce jeho tetě z otcovy strany Aye Biranové Nirkové, která žije nedaleko Pavie. Spolu s manželem chce Eitana vychovávat, i když mají dvě dcery. Teta z matčiny strany, která je v Izraeli, projevila zájem chlapce adoptovat.

Peleg přiznal, že Eitana odvezl z Itálie pronajatým autem do Švýcarska, odkud odletěli. "Odjeli jsme naprosto legálně, řídím se jedině tím, co je pro to dítě dobré," řekl Peleg. Prokuratura v Pavii oznámila, že bude usilovat o vrácení dítěte do Itálie v souladu s haagskou úmluvou o právech dětí.

Pelega obvinila prokuratura z únosu. "Haag? Jsem dědeček, chlapcův dědeček. O Haagu nic nevím," řekl v rozhovoru s izraelskou televizí Peleg. Možnosti získat právo na péči o chlapce u italských soudů se vzdal.