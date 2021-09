Téměř pět let nevěděli příbuzní Andrey Vlčekové (†34), co se s ní stalo. Maminka dvou dětí vysadila svého syna ve školce a pak zmizela, když ji odvlekli dva muži neznámo kam. Na začátku září se rodina pohřešované ženy dozvěděla krutou zprávu. Kriminalisté měli prý mamince zmizelé ženy oznámit, že její ostatky našli v sudu s kyselinou! Všichni, kteří Andreu znali, jsou otřeseni.

Andrea Vlčeková vyrůstala ve slovenském městě Bojničky, kde ji všichni podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň znali jako krásnou, usměvavou a veselou ženu.

Poté, co si Andrea vzala zámožné partnera Miroslava Vlčeka, začala nosit drahé šperky, jezdit v drahých autech a přestěhovala se do hezkého domu. Život v luxusu jí údajně podle výše zmíněného deníku mnozí z obce, která čítá 1417 obyvatel, záviděli. Vztah dopadl tragicky. „Andrea byla krásná dívka a dobře si to uvědomovala,“ uvedl jeden ze sousedů.

Pohádkový vztah ale netrval věčně. Andrea se s Vlčekem rozvedla a dokonce proti němu svědčila u soudu v případě obvinění z trestné činnosti. Miroslav Vlček exmanželce údajně vyhrožoval pomstou. Máma dvou dětí náhle zmizela pouhý měsíc poté, co jejího bývalého partnera pustili na kauci na svobodu.

Andrea téměř před pěti lety odvedla svého synka do školky a pak beze stopy zmizela. Odvléci ji měli dva muži. Policie po ní začala pátrat a případ se podařilo uzavřít až nyní. „Nezvěstnost patří v kriminalistice k nejtěžším vyšetřováním. Když se najde člověk s nožem v zádech, je jasné, že si to neudělal sám, dá se pracovat s tělem, na něm se najdou stopy po pachateli, ale při nezvěstnosti není s čím pracovat,“ uvedl pro Pluska Jeden Deň exkriminalista Matej Snopko. Kriminalisté na ostatky Andrei narazili při vyšetřování jiného případu, když prohledávali objekt ve Veľkých Ripňanoch.

Na místě byl i její exmanžel Miroslav Vlček, který se začal chovat údajně podezřele, když vyšetřovatelé narazili na divně zapáchající sud. V něm pak našli lidské ostatky, které následně poslali na rozbor. Velmi pravděpodobně se ovšem jedná o pozůstatky nebohé maminky. „Ze zjištěných stop ze sudu, který obsahoval kyselinu sírovou, se podařilo zajisti stopy, které připomínaly fotokompozity využívané jako bílé plomby,“ uvedl prokurátor Daniel Lipšic. Kromě zbytků zubů vyšetřovatelé v nádobě údajně našli i vlasy a šperky.

Únos si měl objednat prý právě Vlček. „Když Vlčeka propustili na kauci, bylo nám jasné, co bude následovat, i když se objevily fámy, že s novým partnerem si užívá blahobyt někde v exotice,“ uvedli sousedi z rodné obce Andreji. Vlček se prý chtěl Andreje pomstít, že proti němu svědčila v několika kauzách.

VIDEO: Exkriminalista Doucha prozradil, jak se provádí výslechy podezřelých