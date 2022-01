Poté, co 13. prosince 2016 odvedla Andrea Vlčeková (†34) svého syna do školky, ji unesli dva cizí muži a slehla se po ní zem, nikdo nevěděl, kde je. Až do loňského září, kdy byly nalezeny její ostatky v sudech s kyselinou. Únos si podle vyšetřovatelů objednal její exmanžel Miroslav Vlček, kterého soud poslal za zbavení osobní svobody na 12 let za mříže. Okresní soud v Trnavě však nyní žádá o obnovu řízení. V tom by mohl být Vlček souzen za úkladnou vraždu, za kterou by mohl dostat nejvyšší trest - doživotí.