O posunu v případu zmizení pohřešované Andrey Vlčekové (†34) informoval s odvoláním na TV Markíza slovenský deník Nový Čas, Andrea před pěti lety zmizela neznámo kam, když ji unesli dva muži. Zrovna vedla svého syna do školky. Dvojnásobnou maminku pak policie, rodina i kamarádi dlouho marně hledali. O to větší šok přišel se zjištěním, že sympatická Andrea už není mezi živými. Na začátku června měli policisté najít její ostatky v sudu s kyselinou.

Zmíněný sud se podařilo policistům najít při kontrole v hospodářském objektu ve Veľkých Ripňanoch. Na místě se nacházel i Andrein bývalý manžel Miroslav Vlček. Když za ním přišli detektivové, pěkně znervózněl. Policisté objevili sud a sundali víko. Pocítili odporný zápach. Nacházely se v něm ostatky nebohé ženy z větší části rozpuštěné v kyselině. To potvrdila i komplexní analýza v laboratoři.

K únosu Slovenky se přiznal muž jménem Vojtěch Olé a soud ho poslal na šest let a osm měsíců do vězení. Dalšími muži zapletenými do únosu měli být J. P., který byl již propuštěn, a M. D., který je ve výkonu trestu za jinou trestnou činnost. Vlčeka, který si měl únos manželky objednat, soud pravomocně poslal do vězení na dvanáct let za omezování osobní svobody.