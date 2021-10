Nejdůležitější je zachovat klid, neplašit se a pokud možno si nezoufat. Když je dětí více, určitě se nerozdělovat. „Pokud se jedná o bezpečný terén, je možné se vrátit na poslední známé místo, třeba na turistickou značku, po které se vydat do nejbližší civilizace,“ vysvětlil Jakub Kašpar, vedoucí skautské družiny Benjos 3. oddílu sv. Vavřince ve Vrchlabí.

Dívka se ale ztratila v těžko přístupném terénu bývalého pohraničního pásma kolem vrchu Čerchov, které je neobydlené a je zde divoký les.

Jestliže se někdo ztratí v nebezpečném či těžko přístupném terénu, rada je jiná, než by byla v běžném lese. „Třeba někde ve skalách je lepší zůstat na místě a volat o pomoc, pískat na píšťalku. Je dobré ji nosit s sebou,“ uvedl Kašpar.

Nechodit k nikomu domů

Když už ztracené dítě dorazí někam, kde jsou lidé, na samotu či do vesnice, nemělo by raději kvůli své bezpečnosti chodit k nikomu domů. „Mělo by se jen radši zeptat na radu, na cestu, požádat o možnost si zavolat,“ řekl Kašpar.

Dobré je dětem předem vštěpovat zásady pro to, aby se neztratily. „Učit je základům orientace v terénu, například vnímat orientační body, turistické značky a vyznat se v mapě. Držet se skupiny, se kterou jdou, a nezůstávat samy nikde pozadu. Pokud možno mít u sebe telefon s číslem na rodiče nebo vedoucího skupiny,“ dodal Kašpar.

Jak přežít?

*Jídlo a tekutiny: Hlavně dostatečně pijte, hlad je převlečená žízeň. Ideální jsou lesní studánky, poslouží i dešťová voda. Bez jídla se dá vydržet mnoho dní, bez tekutin nikoliv.

*Oblečení: Zachovejte ho co v největším suchu. Zejména obuv. Od nohou se nejvíce prochladne a zkřehlé tělo se těžko zahřívá. Základem je chodit do lesa ve vhodném vybavení.

*Nocleh: Ideální, i kvůli zvířatům, jsou posedy. Zastřešené „chatičky“ poskytnou komfort, bezpečí a ochranu před nepřízní počasí.

*Kam se vydat: Nejdůležitější je nepanikařit. Zaposlouchejte se, zda neuslyšíte zvuky aut, které by slibovaly silnici. Stejně jako například zvuk práce lesních dělníků. Staré zálesácké pravidlo říká: Půjdete-li po toku potoka, dovede vás k civilizaci.

*Stopy: Dávejte o sobě vědět. Určitě se vás vydá někdo hledat, je tedy dobré nechávat v terénu stopy, kudy jste šli. Šipky z větví nebo šišek, natrhané kousky oblečení na větvích atd.

VIDEO: Julii (8) hledalo několik stovek lidí tři dny, nakonec se šťastně našla.

délka: 00:36.43 Video Policisté, hasiči a další složky pátrají na Domažlicku po pohřešované Julii (8) z Německa. Romana Vébrová