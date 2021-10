Poté, co Julinka zmizela a strávila venku dvě mrazivé noci, už málokdo doufal ve šťastný konec. V úterý odpoledne ale přišla skvělá zpráva! Dívka je podchlazená, ale žije! „Je zdravá, vypadá v dobré kondici,“ řekl starosta nedalekých Všerub Václav Bernard, který byl přítomen při záchranářské akci.

Dodal, že dítě našli dva až tři kilometry od vrchu Čerchov ve směru na Českou Kubici u České studánky. „Sanitka ji odvezla na Folmavu (hraniční přechod), kde na ni čekají němečtí zdravotníci,“ dodal.

Oblast Čerchova u hranice se SRN je těžko prostupný, rozlohou obrovský a zalesněný terén. „Čerchov byl 45 let nepřístupný, bylo to hraniční pásmo, kam se nesmělo, takže je to tam divoké,“ popisuje specialista na přežití v přírodě. „Pod Čerchovem jsou zbytky zaniklých sudetských vesnic a roty pohraniční stráže,“ vysvětluje Ibrahim s tím, že dnes turisty vyhledávaná lokalita je také vedena jako chráněná oblast se zákazem vjezdu.

„Musela sejít z Malinové hory, kde se rodičům ztratila, dolů a stočit se doleva na Českou Kubici. Působí to na mě tak, že se tam někde motala dokola,“ myslí si expert.

Pátrání na špičkové úrovni

Podle informací zkušeného odborníka, který své kurzy přežití pořádá jen deset kilometrů od Čerchova, dívku hledaly tři vrtulníky s termovizí, na 500 mužů a desítky psů. „Celé pátrání bylo vedeno na špičkové úrovni a s tou nejlepší technikou. Tady na Domažlicku se navíc každoročně pořádá cvičení na záchranu osob, takže ty týmy přesně vědí, co mají dělat,“ zhodnotil práci pátračů.

Ibrahim také upřesnil, že v lokalitě, kde měla Julia zmizet, byly dvě noci po sobě i minus čtyři stupně, proto ho přežití dívky velmi překvapilo. „Nečekal jsem to, je to až neuvěřitelné! I cvičený člověk by v této situaci a bez vybavení měl problém. Bez vody by vydržela tři dny, ale voda problém nebyla. Šlo spíše o zimu. Ale potvrdilo se mi to, co známe z našich kurzů přežití, že děti často vydrží víc než dospělí,“ vysvětluje Ibrahim, který se domnívá, že dívka přežila i díky tomu, že byla v dobré psychické kondici.

S sebou píšťalku

Ibrahim také doporučuje, aby děti, pokud jdou do takového terénu, u sebe měly mobil či píšťalku, případně výrazné oblečení. Pokud rodina hraje dobrodružnou hru, jako údajně i v tomto případě, hodí se také vysílačky.

„Pokud se ztratím, je důležité být vidět, nechávat značky, vzkazy, že jsem tady byl, anebo kam jdu. A to tak, aby to bylo vidět třeba i z vrtulníku. Musí být značka na zemi, třeba písmeno X o rozměru čtyř metrů. Dobré je také vydat se z kopce dolů, sledovat silnici nebo potůček, aby nás to dovedlo do civilizace,“ uzavírá.