Devětkrát trestaný muž z Nebrasky si jde sednout na dalších 42 let za mříže. V šátku škrtil malou holčičku tak, až upadla do bezvědomí. Vše si nahrával na mobil, což je také důvod, proč jeho tehdejší přítelkyně na týrání přišla. Podívala se mu totiž do telefonu.