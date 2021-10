Malá Australanka Cleo (4) byla s rodiči a mladší sestřičkou na dovolené, když osudného dne nocovali v jednom ne příliš obsazeném kempu na západě kontinentu. Po probuzení v sobotu ráno kolem 6. hodiny rodiče už nešťatně pobíhali kolem a hledali svoji holčičku, která jim v průběhu noci zmizela i se spacákem, ve kterém ležela.

Už téměř týden policie a dobrovolníci po dívce bezvýsledně pátrají. Protože nebyla nalezena ani žádná stopa, vyšetřovatelé pobídli okolní obyvatele, aby nahlédli pro jistotu i do popelnic pro případ, že by se v nich nějaká stopa po dívence skrývala. Speciální tým kriminalistů na místo dorazil až z 800 kilometrů vzdáleného města Perth.

Jak napsal Daily Mail, podle policejních informací v době zmizení Cleo se v oblasti pohybovalo přes 20 dříve již obviněných sexuálních agresorů! Lidé v kempu okolo 3. hodiny ranní navíc slyšeli řev motoru a všimli si i podezřelého ruchu. Navíc tomu, že Cleo neodešla sama od sebe, nasvědčuje údajně i poloha zipu u stanu, který zůstal příliš vysoko na to, aby tam čtyřletá holčička dosáhla.

Policie proto nevylučuje, že holčičku někdo unesel. Že je to možný scénář zmizení potvrdil i bývalý britský detektiv Graham Hill, který pracoval na případu pohřešované Madeleine McCannové, známé po celém světě jako Maddie. Kdyby Cleo odešla sama, nemohla by se dostat daleko. Nikde po ní ale není ani stopy. „Malé dívky a chlapci se velmi rychle unaví a uprostřed noci by po opuštění stanu možná rovnou znovu usnuli,“ uvedl Hill.

Za nejvíce znepokojující okolnost Hill považuje chybějící červeno-šedivý spací pytel. V něm malá Cleo trávila noc minimálně do 1:30 hodin, kdy se probudila a řekla si rodičům o vodu. Pak zase usnula, rodiče také. „Existuje jistá šance, že když by se vydala ze stanu z vlastní vůle, mohla si vzít spacák s sebou. Myslím si ale, že taková varianta je vysoce nepravděpodobná,“ řekl detektiv Hill.

Kriminalisté na místě vyslýchají, koho můžou, v první řadě lidi, kteří byli osudnou noc a ráno v kempu a mohou poskytnout cenná svědectví. Policie má také na paměti, že pachatel může být kdekoli, třeba i mezi těmi, které právě vyslýchá. Místo činu je pro výslechy podle Hilla docela příhodné. „Čím méně lidí, tím snázeji se výslechy provádějí. Kdyby se holčička ztratila uprostřed Sydney, lidí, kteří s ní mohli přijít do kontaktu, by bylo nesrovnatelně víc,“ uzavřel Hill.

Policie si je zároveň vědoma toho, že holčička a případný pachatel mohou být po tolika dnech už velmi, velmi daleko.