Do prvotního pátrání po čtyřleté Cleo Smithové, která je nyní dva týdny nezvěstná, se zapojili mimo policistů i dobrovolníci a rodinní přátelé. Jde o případ, který australská veřejnost sleduje pod drobnohledem a je svou podobností přirovnáván ke zmizení Madeliene McCannové, britské dívenky, která je pohřešovaná od roku 2007, kdy zmizela v Portugalsku během dovolené s rodiči.

Nejasný je zatím i osud malé Australanky. Prohledávání terénu je nesnadné. Ačkoli se do pátraní zapojili lidé na čtyřkolkách nebo drony, bylo zatím naprosto bezvýsledné. Ačkoliv se vyrojily spekulace, že v jejím zmizení mají prsty rodiče, policie si to nemyslí. „Není nic, co by naznačovalo, že by se v rodině dělo něco podezřelého,“ uvedl anonymní policejní zdroj.

Policistům na mysl stále častěji přichází děsivá verze - dívenku někdo unesl. Jak detektivové uvedli, podle nich je velice zvláštní, že by se čtyřletá dívka po takové době nenašla. Podle nich se nemohla zatoulat nikam daleko a je podezřelé, že spolu s ní zmizel i její spacák.

„Pořád jsme doufali, že se někdy objeví, že vyleze odněkud z úkrytu,“ svěřil se zdrcený rodinný přítel. „Nesmíme ztrácet naději, nebo ztratíme sami sebe. Musíme doufat, že se objeví a vrátí se domů,“ dodal.

Jak uvedl deník Mirror, naděje pro rodinu vzplála několikrát. Lidé po celé zemi hned po zmizení hlásili stovky možných pozorování, které by mohly odpovídat maličké Cleo. Zvěsti se ale ani jednou nepotvrdili. „Naprosto všechny se ukázaly jako liché,“ sdělil šéf policistů Rob Wilde. Jak se zdá, kriminalisté budou pokračovat s verzí, že dívenku někdo unesl, avšak zatím nemají žádné podezřelé.

„Nemůžeme vyloučit, že je stále někde poblíž, ale ani to, že je někde hodně daleko, což by byl ten nejhorší scénář,“ uvedl inspektor Munday. Policie je ale odhodlaná holčičku co nejdříve předat zpátky rodičům. V tom ohledu nezní moc povzbudivě, že několik kempařů údajně slyšelo v sobotu kolem 3:00 v noci silný řev motoru. Policie ale toto svědectví pro média nekomentovala.