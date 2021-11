Penny Walkerová si malého Terence Kellyho (36) osvojila v roce 1987, kdy mu byly 2 roky a jí 44 let. V audionahrávce, která se nyní objevila, mluví Kellyho nevlastní matka o svém nešťastním dětství i o pohnutém dětství Kellyho. Walkerová zemřela v roce 2020. Podle webu NZ Herald byla v komunitě původních australských obyvatel aboriginců respektovanou osobou.

Podle webu nahrávku pořídil fotograf Nic Duncan z Dánska, který měl s Walkerovou vést rozhovor v rámci jistého výzkumu. Walkerová o Kellym na audio pásce hovoří jako o roztomilém chlapečkovi s černými kudrnatými vlásky.

Podle nahrávky byla Kellyho vlastní matka na drogách a svého syna se zřekla. Walkerová, jeho nevlastní matka, byla zase těžký piják, 6 dětí, které porodila, jí úřady odebraly. Proto prý byla šťastná, když nakonec dostala příležitost osvojit si Terryho. „Když jsem se podívala dolů na toho malého kloučka, řekla jsem si, že mi bůh něco vrací – děti,“ říká podle NZ Herald Walkerová na nahrávce.

Kelly vyrůstal se dvěma vnuky Walkerové, které si k sobě žena vzala sobě, když jí umřela dcera. Walkerová sama v dětství podle vlastních slov zažívala zneužívání a násilí. Spolu s asi 100 000 lidí patřila mezi děti tzv. ztracené generace.

Pojem „ztracená generace“ se do australské historie zapsal ne zrovna zlatým písmem. Měl to na svědomí vládní program, v jehož rámci úřady od roku 1910 až do 70. let 20. století odebírali aborgincům děti a posílali je do bělošských rodin nebo dětských domovů na převýchovu s cílem děti původních obyvatel postupně asimilovat do většinové populace. Výsledky programu byly tristní. Děti čelily špatnému zacházení, bití a odstrkování, nedostalo se jim řádného vzdělání ani uznání.

Když Kellyho nevlastní matka zemřela, podle sousedů se tehdy Kelly výrazně stáhl do ústraní. Mluví o něm jako o samotáři, v jeho chování se ale prý ničeho zvláštního nikdy nevšimli. Jeho vrstevníci, kteří s ním chodili do školy, také zavzpomínali, že u tehdy dospívajícího Kellyho nikdy žádné nenormální chování nezazanamenali.

Terence Kelly je obviněný z únosu malé Cleo (4), kterou měl v polovině října pod rouškou tmy odvézt z kempu na západě Austrálie, kde tábořila s maminkou, nevlastním tatínkem a mladší sestrou. Policisté ji našli po 18 dnech v Kellyho domě, který se nachází sice asi 100 kilometrů od kempu, ale jen čtyři minuty jízdy od bydliště malé Cleo a její rodiny. Policie do Kellyho domu šla téměř na jistotu, vtrhla dovnitř a dívenku zachránili. Kelly je obviněn z únosu, na soud čeká ve vazbě.

Při osvobození se holčička na vyšetřovatele usmívala a s policií komunikovala. Po krátkém pobytu v nemocnici, kde byla na pozorování, se vrátila ke své rodině. Kriminalisté se od ní nyní snaží pomocí ohleduplně kladených otázek dozvědět co nejvíce o tom, jak se k ní Kelly celé více než dva týdny choval. Při „výsleších“ vyšetřovatelé úzkostlivě respektují Clein nízký věk, holčička si při policejních návštěvách může hrát nebo si kreslit.