Policisté, kteří vyslýchají unesenou Cleo Smithovou (4), se od dívky dověděli, že do domu, kde byla vězněna, přišla neznámá žena! Prý se o ni měla starat. To přidělalo detektivům vrásky. Zdá se, že do únosu holčičky nebyl zapleten jen podivín Terence Kelly, ale ještě někdo další. Kriminalisté se tak vrací zpět do domu v Carnavorne, odkud Cleo vysvobodili.