Hrdinou tragického festivalu se stal Danish Baig. Sedmadvacetiletý muž na koncert přijel se svou snoubenkou Olivii Swingleovou a bratrem Basilem. Jakmile na stadionu zavládl chaos a lidé se začali nezřízeně tlačit, aby se co nejvíc přiblížili svému idolovi, rodák z texaského Dallasu myslel hlavně na své blízké. „Byl nevinná duše, která vždy stavěla ostatní před sebe. Byl to tvrdě pracující muž, který miloval svou rodinu a staral se o nás,“ uvedl jeho bratr v dojemném prohlášení s tím, že srdce jeho bratra bilo pro všechny. Rodina si prý hodlá najmout právníka a zažalovat ty, kteří akci propagovali a organizovali. „Travis Scott a jeho tým a všichni ostatní by měli za tuto událost převzít odpovědnost,“ dodal v prohlášení Basil s tím, že viděli chaos, který zavládl v hledišti a nic neudělali. „Tohle byla krvavá lázeň,“ popsal.

Danish Baig se snažil zachránit svou snoubenku. | Facebook