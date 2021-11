Mezi oběťmi tragické tlačenice, která vznikla na festivalu Astroworld, jsou i dva sympatičtí školáci. Šlo o dobré kamarády a jde o poslední identifikované oběti chaosu, který na koncertě populárních raperů vznikl. Nešťastná událost stála dohromady život osm lidí, mezi těmi byl i čtrnáctiletý chlapec.

Jak uvedl deník Daily Mail, Franco Patino a Jacob Jurinek se akce zúčastnili u příležitosti narozenin, šlo o nerozlučnou dvojku. Jejich plány do budoucna ale zpřetrhala tragická tlačenice. Oba mladí kluci spolu vyrostli v Naperville v Illinois, setkali se na základní škole a znovu se sešli na koncertě, aby oslavili narozeniny. „Potkali se na základce a po celou dobu byli nejlepší kamarádi,“ uvedl bratr zesnulého Franca Patina.

Patino byl obrovským fanouškem Travise Scotta, který na festivalu vystoupil. Chtěl se stát inženýrem a v USA bojoval společně se svým bratrem za práva Hispánců. Jacob Jurinek měl také spoustu snů, budoval kariéru v žurnalistice. „Jacob byl inteligentní kluk se slibnou budoucností na poli žurnalistiky a reklamy,“ řekl jeden z jeho příbuzných.

Nejmladší oběti houstonské tragédie se stal teprve čtrnáctiletý John Hilgert. Šlo o talentovaného hráče baseballu. „Jde o obrovskou ztrátu,“ uvedl mluvčí týmu, za který mladík nastupoval. „John zapůsobil úplně na všechny, na toho kluka nikdy nezapomenu.“ uvedl jeho zdrcený trenér Justin Higgs.

Houstonská tragédie

Potíže začaly už několik hodin před zahájením festivalu, kdy přišlo k branám velké množství lidí a někteří se snažili dostat dovnitř předčasně. Nastal chaos, lidé prolomili brány a už tehdy bylo na místě několik zraněných.

Podle houstonské televizní stanice ABC13 nastala hlavní tragédie za několik hodin, po 21:00 místního času (po dnešních 3:00 SEČ) v době vystoupení rappera Travise Scotta. „Dav se začal tlačit k pódiu a lidé propadli panice,“ řekl Peňa.

Policejní velitel Troy Finner řekl, že koncert byl přerušen a zbytek festivalu zrušen, když bylo zřejmé, že jsou na místě zranění. Celý komplex policie označila za místo možného trestného činu a zjišťuje, co se přesně stalo. Finner řekl, že je zatím brzy říci, co způsobilo příval diváků k pódiu. Odmítl jakékoli spekulace a poukázal na to, že mnoho rodin stále hledá své blízké. Finner rovněž považuje odpolední tlačenici a večerní tragédii za oddělené incidenty.

Festival se koná každoročně, ale loni byl kvůli pandemii covidu-19 zrušen. Mnoho fanoušků bylo rozhodnuto nenechat si ten letošní ujít. Stanice Sky2 zaznamenala u komplexu NRP už v pátek ráno fronty lidí, kteří chtěli být první při zahájení.