Grace Smithová z Liverpoolu začala okrádat třiasedmdesátiletou Mary Smithovou v únoru 2019, informoval server Daily Star. Použila údaje z její kreditní karty a objednala si jídlo v přepočtu za čtrnáct a půl tisíce korun. Během následujícího roku utratila dalších zhruba sto tisíc. Většinu peněz použila na zaplacení donáškového jídla nebo k předplacení streamovací služby.

Žalobce Christopher Hopkins uvedl, že teenagerka měla krást i u jiných příbuzných. Matce Deboře údajně ukradla onyxový prsten, který následně zastavila za zlomek jeho ceny. Policii se naštěstí cennost podařilo vypátrat a vrátit zpět majitelce. Soud na konci roku 2020 vydal zákaz styku Grace s jejími dvěma příbuznými. Dívka však příkaz ignorovala a loni v červenci začala svou babičku znovu obtěžovat.

Rodinná krádež

V červenci ji třikrát požádala o peníze. Poté co ji Mary odmítla, začala ji vnučka sledovat. Po neustávajícím psychickém nátlaku se rozhodla dát ji požadovanou hotovost. 14. července důchodkyně obdržela vzkaz do schránky s další požadovanou částkou, na který nereagovala. Grace se proto rozhodla do domu své babičky vloupat a peníze ukrást.

Když Marie vyšla z ložnice, uviděla svou rozzuřenou vnučku, jak běží proti ní po schodech. Dívka se začala dožadovat kreditní karty. Když seniorka odmítla a vyzvala vnučku, ať odejde z domu, začala ji tahat za vlasy. Žalobce Hopkins u soudu uvedl: „Grace vzala z babiččiny postele polštář a dala jí ho přes obličej.“ Po chvíli škrcení důchodkyně kartu vydala. Dívka z domu ihned utekla. Než byla karta zablokována, stihla utratit skoro 6000 korun.

Dětství v děcáku

Penzistka u soudu odpověděla pouze na několik málo otázek. Dle Hopkinse je zřejmé, že incident stařenku zcela rozrušil. Obhájkyně Carmel Wildeová uvedl, že dívka dětství strávila v ústavní péči a zažila domácí násilí, které se podepsalo na jejím psychickém stavu. „Tyto polehčující okolnosti nejsou omluvou jejího chování, ale do jisté míry je vysvětlují a zasazují do kontextu,“ shrnula a dodala, že její klientka začala chodit na terapii a je ochotná změnit své chování.

Soudce David Potter, který dvacetiletou dívku poslal do vězení, uvedl, že si uvědomuje, že doba, kdy byla v péči a stala se obětí domácího násilí, na ni bude měla hluboký vliv. „Zcela uznávám, že její dosavadní život byl plný traumat. Značnou část svého života strávila v ústavní péči a setkala se i násilím, který ji do budoucna poznamenal.“