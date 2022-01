Konec biflování, zrušení 9. ročníku základní školy, nové maturity, větší důraz na kritické myšlení nebo finanční gramotnost. Strategie 2030 slibuje výrazné změny ve školství a důraz klade zejména na jeho modernizaci. Že to ale v praxi povede k nějaké změně, tomu nevěří šéf Pedagogické komory Radek Sárközi. Školství má podle něj úplně jiné problémy včetně toho, že do něj neputuje dostatek peněz. Také se vyhradil proti předchozí i nové vládě. „Pan Gazdík deklaroval na to, že naváže na Roberta Plagu. Dokonce si ho nechal jako náměstka, což vyvolalo mezi učiteli zděšení,“ řekl. Jaký nápad politiků označil za absurdní nesmysl?

Strategie 2030 je program, který má školství přizpůsobit moderní době a jejím výzvám. Měla by řešit revizi vzdělávání a také nedostatek učitelů ve školách, návrhem bylo nechat učit lidi bez pedagogického vzdělání. Program dále slibuje ulehčit školám od nadbytečné byrokracie a zlepšit komunikaci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Myšlenka modernizovat školství ale kontrastuje s nedostatkem financí, které do této oblasti plynou. Školy se potýkají s malým množstvím peněz na školní pomůcky a další potřeby. Učitele také překvapilo, že místo vládou slibovaného navýšení platu o 3 % dostanou jen o 2 % navíc. Od pondělí 17. ledna začaly být školám proplácené alespoň testy na koronavirus pro zaměstnance, které se předtím hradily z financí na školní pomůcky. Jak to tedy s budoucími změnami ve školství bude, řekl Blesk Zprávám prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.

Povede Strategie 2030 skutečně k modernizaci školství?

Mně to přijde spíš jako slohové cvičení, než že by to mělo nějaké dopady do praxe. A to i podle zkušeností z minulosti, třeba strategie 2020, to byl vlastně cár papíru. Robert Plaga (předchozí ministr školství, pozn. red.) dělal pravý opak toho, co bylo ve strategii 2020 napsané, mluvíme například o zrušení maturity z matematiky nebo spolupráci mnisterstva školství s ministerstvem práce a sociálních věcí, škol ohledně mateřských škol a dětských skupin, které se nezavedly. Podle dosavadních zkušeností si tedy myslím, že k modernizaci školství zatím nedojde.

Domníváte se, že právě modernizace je to, co teď české školství potřebuje?

Bohužel od pana Gazdíka slyšíme fráze, že české školství je na úrovni minulého století nebo dokonce Marie Terezie. To učitele uráží a z jeho úst by to nemělo zaznívat. České školství nepotřebuje hurá změny, které vyhlašuje Strategie 2030, jako je zrušení 9. ročníku a překopání maturit. To by bylo spíš kontraproduktivní.

Školství teď chybí stabilita a učitelům podpora, podpůrné profese, ve školách chybí třeba psychologové a speciální pedagogové. Kdyby bylo ve třídě méně žáků, tak se jim učitelé mohou věnovat individuálně. To vše ale stojí peníze. Při zavádění něčeho nového by pomohla školení, než proškolíte deset tisíc učitelů, tak to trvá roky a ne jedno volební období.

Co podle Vás ve Strategii 2030 chybí?

Ve Strategii 2030 postrádám více důrazu na čtenářskou a matematickou gramotnost. Hlavně v té čtenářské nejsme v porovnání se světem moc dobří, a tak bychom na to měli klást důraz. Naopak se tam zdůrazňuje občanská gramotnost a informatika.

Můžeme už teď předpovědět, jak bude postupovat nová vláda?

Pan Gazdík deklaroval na to, že naváže na Roberta Plagu. Dokonce si ho nechal jako náměstka, což vyvolalo mezi učiteli zděšení. Mysleli si, že místo aby navázal na nesmysly pana Plagy, tak se od toho distancuje a začne dělat věci pořádně. A pak se stalo to, že první, co udělala nová vláda, bylo seškrtání platů pro učitele. Děje se tak pravý opak toho, co je napsané ve Strategii a co má vláda ve svém programovém prohlášení.

Můžeme očekávat, že se ve školství bude nadále šetřit?

Těžko říct, jestli se bude ve školství dál škrtat, ale obávám se toho, že ano, například nebudou peníze na pomůcky. Podobná situace už se stala s testy pro učitele na koronavirus. Ministerstvo školství na testy nezaručilo peníze navíc, takže se to platí z financí, které mají školy na učebnice a pomůcky. Základní problém škol je dlouhodobé podfinancování. Pokud mluvíme o nějakých reformách směrem k individualizaci a novým metodám, které vláda deklaruje, tak na to nebudou peníze a tím pádem nebude ani modernizace.

Na druhou stranu vzhledem k tomu, jak málo peněz dáváme do školství, tak máme velmi efektivní výuku. Podle mezinárodního výzkumu PISA jsme v porovnání s ostatními zeměmi v nadprůměru v matematické, přírodovědné i finanční gramotnosti. Výkony jsou kvalitní, jen finance jsou nízké.

Jaké kroky by mohly českému školství pomoci?

My máme jedny z nejvíce počtů žáků ve třídě. Kdybychom chtěli snížit počty žáků na úrovni Slovenska nebo Polska, tak to bude stát desítky miliard. Musely by se postavit nové třídy a nové školy, aby tam mohlo být méně dětí. Také by se muselo přijmout víc učitelů a dalšího personálu, to jsou obrovské náklady. Obávám se, že vláda nevytvoří podmínky pro modernizaci školství a pak to svalí na učitele, že to nezvládli. Za současných personálních a finančních podmínek ale změny nejsou možné.

Navíc školství je obrovská loď a někam ji natočit vyžaduje spoustu energie a spoustu let. I v zahraničí se nějaké změny realizovaly třeba 8 let a ne jedno volební období.

Také by měly vzniknout pracovní skupiny, kde budou mít účast zástupci studentů, rodičů, učitelů a ředitelů podle toho, koho se zrovna nějaká změna týká. Tím by se u učitelů a rodičů obnovila důvěra v systém, která se za ministra Plagy vytratila.

Jak bychom mohli řešit nedostatek učitelů? Vzhledem k tomu, že v této oblasti dochází ke stárnutí zaměstnanců.

Ministerstvo školství navrhovalo, že by mohli učit nekvalifikovaní lidé, které by ředitel školy prohlásil za kvalifikované. To je absurdní nesmysl, který neplatí nikde jinde v Evropské unii. Stárnou všichni, kromě lékařů i učitelé, kteří často přesluhují a místo toho, aby už šli do důchodu, tak stále učí. Ty lidi prostě nejsou. Přestože už se hlásí i víc mladších lidí do pedagogických škol, tak pořád je jich málo, zvlášť v některých předmětech.

Nevíme, jestli má ministerstvo školství nějaká data, kolik bude absolventů například učitelství fyziky. Pokud by jich bylo málo, tak by měli podpořit lidi, kteří by to šli studovat. Učitelů pro češtinu a občanskou výchovu jsou stovky, fyzikářů pouhé desítky. Měla by se také řešit podpora pedagogických fakult a ne navrhovat, že by učitelé neměli pedagogické vzdělání, to je nejhorší možné řešení.