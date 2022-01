Učitelé jsou zklamaní rozhodnutím vlády zvednout jejich plat o 2 % namísto slibovaných 3 %. Nespokojen je i František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, který reagoval na prohlášení ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), že učitelé nejsou v první linii boje proti koronaviru. Na vzdělání by se podle Dobšíka nemělo šetřit, navíc na učitele je v dnešní době vyvíjený větší tlak. Vláda svůj krok odůvodňuje špatným stavem státního rozpočtu, ten ale podle šéfa školských odborů nezachrání zásah do platu pedagogů.

Rozhodnutí vlády kritizují učitelé i odboráři hlavně kvůli dřívějšímu ujišťování, že navýšení učitelského platu o 3 % zůstane zachované. „Státní rozpočet sice navrhovala vláda předešlá, ale současná vláda podle všech vystoupení v médiích tvrdila, že snižování státního rozpočtu by se zaměstnanců ve školství nemělo dotknout a na jejich platy sahat nebudou. Jsme z toho překvapení a víceméně zklamaní,“ uvedl pro Blesk Zprávy Dobšík.

„Kolegy z terénu opravdu překvapilo, že pokud se ušetří jednu dvě miliardy, tak na nich. Státní rozpočet to nezachrání a naopak to vzbuzuje nevoli z toho, že ještě než nová vláda začala pořádně vládnout, tak se v jejich slibech objevila vážná trhlina,“ dodal šéf školských odborů.

Nečekané rozhodnutí pobouřilo také místopředsedkyni organizace Markétu Seidlovou. „To není dobrý start nové vlády,“ řekla pro Právo. Slib, že se redukce platů neměla dotknout učitelů, připomněl pro Českou televizi i předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. Naopak podle Stanjury jsou učitelé jedinou profesí, která dostane přidáno navzdory tomu, že podle něj nebojuje proti koronaviru v první linii. Jeho vyjádření bylo podle Dobšíka vůči učitelům netaktní.

Že nejsou v první linii? Stanjura pedagogy nadzvedl ze židle

„To se panu Stanjurovi totálně nepovedlo a kolegy to nadzvedlo ze židle. Žáky ve školách sice netestují ve skafandrech a podobně, ale jsou ve styku dnes a denně s dětmi, které mohou být přenašeči, ať už jde o testování nebo o zvýšený nárok na hybridní výuku, při které musí pedagogové daleko víc komunikovat s rodiči. Emočně jim toto vyjádření uškodilo,“ uvedl pro Blesk Zprávy Dobšík.

Vláda minulý týden rozhodla zvýšit plat zdravotníkům, a to až o 6 %. Také zaměstnanci sociálních služeb a ozbrojené složky dostanou více, konkrétně o 700 korun. Naopak reálné příjmy učitelů klesnou o 4 % a nepedagogičtí pracovníci jako školníci a uklízečky ještě míň.

„Nechci zpochybňovat zdravotníky a lidi z první linie, ale učitelé pracovali docela dost, brzdění pandemie nesli na svých bedrech, dělali distanční výuku, teď dohánějí s žáky učivo. Práci učitelů v této době nikdo nezpochybňuje a teď jim budou reálně snižovat platy?“ podivila se pro Novinky.cz Seidlová. Ta dále připomněla, že učitelé budou naštvaní i kvůli cenám, které mají příští rok vzrůst až o 6 %.

Zachování 130 % průměrné mzdy v ohrožení?

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) vláda přistoupila k navýšení pedagogických platů o 2 % pro zachování 130 % jejich průměrné mzdy. V to doufá i předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, která pro ČTK uvedla: „S ohledem na inflaci to za dostatečné nepovažuji, s ohledem na stav státních financí je to ale asi maximum možného.“

Podle Dobšíka však 130 % průměrné mzdy není jistých. „Musíme si nad těmi čísly sednout a vyjasnit si to. Podle ministerstva financí a České národní banky mají další platy růst o 5 %, a pokud učitelé dostanou navíc pouze 2 %, tak to bude zachování 130 % průměrné mzdy rozporovat,“ míní odborář.

Dobšík se obává toho, že reálné platy učitelů půjdou dolů. „Komu dřívější plat pedagogů připadal atraktivní, tak už ten pocit mít nebude. Měli bychom být ujištění, že vzdělávání bude stabilizované a nebude se na něm šetřit.“