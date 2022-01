Chudé samoživitelky se během covidu ocitly na dně. Příspěvek od státu přišel pozdě, nebo vůbec

Příspěvek či doplatek na bydlení, sociální dávky, pomoc v hmotné nouzi. Na první pohled to vypadá, že člověk v nouzi může od státu dostat finanční pomoc ušitou přímo na míru. Blesk Zprávy ale dostaly smutné výpovědi pěti svobodných maminek Simony, Karolíny, Veroniky, Šárky. Ty neobdržely příspěvek od státu kvůli tomu, že podle úřadů neměly dostatečně hluboko do kapsy. Jiné matky sice peníze navíc dostaly, ale například až po několika měsících. Do toho pro ně bylo těžké najít si samy s dětmi práci. Pochopení často nenašly ani u učitelek, které potomkům chtěly zapsat neomluvené hodiny kvůli tomu, že maminka nemohla dítěti zaplatit počítač pro výuku na dálku. O jejich zkušenosti se podělila nezisková organizace Klub svobodných matek, která jim poskytla potřebné místo státu.

Maminka Simona musela platit nájem a potřeby svých dětí. Nějaký příjem sice měla, všechny jejich náklady ale pokrýt nedokázal. Právě její příjem byl ale důvodem, proč podle úřadů neměla nárok na další finance. „Příspěvek jsem od státu nedostala kvůli tomu, že celý život pracuju a tím nejsem sociální případ, a potom nemám v krizové situaci na nic nárok. Myslím si, že naopak by příspěvky měli dostávat lidé, kteří se snaží,“ uvedla svou zkušenost. Na nájem nakonec neměla peníze a během epidemie se musela i s dětmi celkem 4x stěhovat.

Podobnou zkušenost má také svobodná maminka Šárka. „S příspěvky na bydlení bojuji pořád. Na sociálce jsem byla několikrát, nikdy mně nic nedali a už tam ani nemíním chodit. Už to trvá moc dlouho,“ vysvětlila svou situaci.

„Stát mě zklamal hned na začátku, když jsem šla žádat o pomoc, neměla jsem nic. Jediný příjem byl rodičák, ale i to bylo podle výpočtů z tabulek víc. Jen proto, že jsem cely život pracovala a měla i mateřskou a poté vyšší rodičovský příspěvek. Takže jediné, co pobírám, je přídavek na dítě a jinak pracuji každý den i o víkendech, abychom vycházeli,“ sdílela svou zkušenost maminka Vendula. V tíživé situaci se ocitla poté, co ji napadl bývalý přítel a ona skončila v azylovém domě. Od muže odcházela hodně narychlo pouze se základními věcmi. „Byla jsem úplně na nule a na dně,“ řekla.

Příspěvek sice dostaly, ale…

Některé maminky na příspěvek dosáhnou, nakonec se ale ukáže, že jeho výše je směšná. To se stalo i mamince Karolíně. „Neměla jsem na nájem a jídlo. Od státu dostávám tak malou částku, že z toho prostě vše nezaplatím,“ uvedla. Starosti jí dělá zdražování. „Když řešíte, že nemáte na nájem, jídlo nebo léky pro dítě, tak je problém každá koruna navíc...“

Problém pro úřady spočíval podobně jako u Simony v tom, že dříve Karolína pracovala. „Neměla jsem na nic nárok, kvůli tomu, že jsem předtím pracovala,“ svěřila se. „Nikoho opravdu nezajímá, jak na tom jste, slyšíte jen tabulky a my s tím nic nenaděláme. Sice se najdou lidé, kteří se mají dobře i na dávkách. Jak je to možné? Já z toho nezaplatím nájem...Nikdo mi pořádně neporadí, co mám dělat.“

Příspěvek sice dostala i Veronika, ale až po půl roce stresu a živoření. Úřad práce totiž do jejích příjmů započítával také příjmy muže, který ji spolu s jejich společným dítětem vyhodil z domácnosti. „Příspěvek od státu, když nás otec syna vyhodil, jsem obdržela asi až po 6 měsících, přestože jsem dokazovala jakýmikoliv doklady, že jsme s prckem sami. Pořád k nám bývalého započítávali do společné domácnosti. Při loňském vyúčtování, které nebylo zas tak extra, nám na červenec, srpen a září byly příspěvky na bydlení odebrány,“ řekla Veronika. „Odchozí platby z účtu se navýšily, zatímco příchozí jsou stejné,“ vysvětlila důvod. Navíc musela řešit nečekané výdaje. „Byla jsem nucená uhradit pokutu od soudu, který uznal návrh bývalého přítele, že mu nedávám syna dle rozhodnutí soudu, byť otec sem nejezdil,“ řekla.

„Máte dítě, budete pořád doma,“ slyšela na pohovorech Šárka

Najít práci se maminky snaží, často je to ale problém už jen kvůli tomu, že mají dítě. „Na pohovorech jen slyším: máte malé dítě, máme strach, že budete pořád doma, nemůžeme vás vzít, nemůžete dělat odpolední...Jsem zadlužená, ale snad se s toho dostanu. Dřív jsem chodila do práce, vůbec nemarodila, celé těhotenství taky.“ Potvrdila to i maminka Karolína. „Je strašný problém najít vhodnou práci,“ sdělila Blesk Zprávám.

S pracovními problémy má zkušenost také Simona. Příspěvek od státu nedostala a práci sice měla, ale její příjem se ještě snížil kvůli epidemii koronaviru. „Další peklo nastalo v práci. Bez odměn, bez osobního ohodnocení, jen základ a k tomu mi samozřejmě nechtěl zaměstnavatel vyhovět ve zvýšení úvazku na 7 hodin denně, abych si peníze po Covidu mohla vydělat. Neskutečná bezmocnost, když jsem na vše úplně sama.“

Jiné mamince byla oporou v hledání zaměstnání nezisková organizace Klub svobodných matek. „Díky Klubu mám možnost i pracovat z domova protože mam od nich potřebnou techniku. Což je pro nas obrovská pomoc,“ uvedla Vendula.

Maminka neměla počítač, dítěti hrozily neomluvené hodiny

Problémy najít práci často prohlubuje i fakt, že kvůli koronaviru musí být matky s dětmi často doma. „Malému jsou čtyři roky a díky covidu nemůžu najit práci, stačí trochu rýma a malý už nemůže do školky. Teď září, říjen byl pořád nachcípaný,“ sdělila Šárka.

Školáci mají možnost výuky na dálku, ale ne všichni. Některé maminky, jako třeba Simona, si kvůli financím nemohou dovolit koupit dětem počítač, aby se s ním mohly učit. „K tomu nejsem schopná koupit dcerám počítač nebo tablet, stejně jako mobil. Měla jsem potíže s výukou, tím pádem se školou, nemohli jsme se připojit. Neměla jsem peníze ani na pořízení internetu domů a bydleli v jedné místnosti. Nikdo neměl pochopení. Málem měly dcery neomluvené hodiny.“

Pomoc přišla od neziskovek

Protože u státu maminky pomoc nenašly, musely se obrátit na alternativní možnosti, například na potravinovou banku nebo právě neziskovou organizaci Klub svobodných matek, která funguje už 5 let.

„Na naši neziskovou organizaci se obracejí rodiče samoživitelé z celé republiky, a to jak maminky, tak tatínkové. Obrací se na nás s jejich problémy, se kterými jsme schopni jim pomoci. Primárně je to finanční pomoc, aktuálně v rámci našeho Covid programu poskytujeme finanční podporu až 5 000 korun na potraviny nebo až 10 000 korun na bydlení, přispíváme ale i na letní tábory nebo obědy dětem ve školkách a školách. Dále je to materiální pomoc ve formě oblečení, naše bezplatná infolinka zpracovává všeobecné dotazy rodičů a právní oddělení poskytuje bezplatné právní poradenství a pomáhá bezplatně řešit dlužné výživné,“ uvedla pro Blesk Zprávy organizace.

„Na klub jsem se musela obrátit z důvodu nedostatku peněz na nájem. Obdržela jsem okamžitou finanční pomoc, kterou jsem absolutně nečekala. Moc mi to s dětmi pomohlo a řekla bych, až zachránilo,“ uvedla dotazovaná maminka Simona. Stejné to měla i Karolína: „Přispěli nám na nájem, před Vánoci na dárky. Bez klubu by jsme už byli na ulici,“ řekla.

„Na klub jsem se obrátila z důvodu nedostatku peněz na jídlo. A pomoc s oblečením pro prcka. Pomoc mi byla poskytnuta okamžitě a jsem za ní nesmírně vděčná,“ svěřila se Veronika.

Aby si ale maminky řekly o pomoc, musely někdy překonat samy sebe. „Bylo mě to sice trapné, ale neměla jsem jinou možnost. Klub mně několikrát pomohl s příspěvkem na potraviny a na nájem,“ vysvětlila Šárka, že nejde jen o jednorázovou pomoc. „Pomohli mi nejen finančně, abych měla aspoň na základní věci ale i materiálně, to znamená oblečení a dárky. Kdybych věděla, že taková organizace existuje, dostala bych odvahu odejit mnohem dřív, jenže já se bála, že to sama nezvládnu,“ dodala maminka Vendula.

Česká republika se v problematice neúplných rodin za poslední dobu posunula výrazně dopředu a to i vzhledem ke vzniku dalších neziskových ale i soukromých organizací. Kromě Klubu svobodných matek, je tu také projekt Fandi mamám, Vaše výživné a v neposlední řadě enormní snaha novinářky a moderátorky Nory Fridrichové, která dokázala sehnat na nákupy pro samoživitele miliony korun, spoustě dětí pomohla zajistit počítače na distanční výuku a v současné době spustila charitativní šatník pro samoživitele a jejich děti.