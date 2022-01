Dlužíte tisíce za energie? Využijte mimořádnou pomoc. Jak a kde o ni můžete zažádat?

Novela musí projít ještě legislativním procesem. Příští týden by o příspěvku měla jednat Poslanecká sněmovna a Senát, a to v režimu legislativní nouze. Uznat by ho ale neměl být problém.

„Má to prioritu a mělo by to být zařazeno na jednání hned v prvních dvou možných dnech, to znamená v úterý nebo v pátek. Pan ministr (Marian Jurečka) pracuje na tom, aby to hladce prošlo Sněmovnou i Senátem, a počítáme s tím, že by to mělo začít platit od 1. února. O příspěvek půjde ale zažádat i zpětně k 1. lednu,“ uvedla pro Blesk Zprávy tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová.

Mnoho lidí neví, že žádat o pomoc mohou už teď, a to na příslušném Úřadu práce. Novela by ale měla lidem v nouzi přinést víc peněz, a zároveň jednorázově pomoct v rámci mimořádné okamžité pomoci těm, kteří se kvůli cenám energií dostali do bezvýchodné finanční situace.

„Na základě téhle novely bude rozšířená podpora a lidé budou mít nárok na víc peněz. Už teď je metodický pokyn směřující od ministra na Úřad práce, aby žádosti posuzovali individuálně a vyšli vstříc co největšímu počtu ohrožených domácností. Stěžejní tedy je, aby zákon prošel a lidé mohli žádat o příspěvky na bydlení i o okamžitou pomoc,“ dodala mluvčí Davidová.

Kdo a jak může o příspěvek zažádat?

Pomoc je určená na jedné straně velkému množství lidí, nedosáhnou na ni ale podvodníci. „Požadavky pro uznání příspěvku jsou na jedné straně striktní, aby nedošlo ke zneužití, na druhou stranu ale vychází vstříc velkému množství lidí. O podporu se dá žádat elektronicky na Úřadu práce,“ řekla Davidová. Po žadatelích bude úřad požadovat například doklad o příjmech a na základě poštovního směrovacího čísla si ověří normativy na bydlení. Dále je potřeba doložit další údaje, například čerpání dalších příspěvků nebo vlastnictví nějakých úspor.

Normativní náklady jsou vypočítané podle velikosti obce, kde žadatel bydlí, a počtu členů ve strádající domácnosti. Pro poskytnutí příspěvku není potřeba mít trvalý pobyt v místě, které obýváte, naopak žádat mohou nově i lidé v podnájmu, stejně jako obyvatelé družstevních, služebních či vlastních bytů, a to podle stanovených tabulek. Pro vlastníky nemovitostí ale podle Davidové platí trochu jiné podmínky. „Pokud náklady na bydlení tvoří více než 30 % z vašeho příjmu, respektive 35 %, bydlíte-li v Praze, máte nárok na státní příspěvek,” uvedl David Novotný ze společnosti Bohemian Estates.

Na čerpání příspěvku mají nárok i lidé, kteří splácejí hypotéku. Nemohou ale splátky hypotéky započítávat do nákladů na bydlení. Vlastnictví nemovitosti v takovém případě musíte mít zapsané v katastru nemovitostí.

Podle ČTK by podnájemníků žádajících o příspěvek mohlo být 20 tisíc ž 30 tisíc. Asi deset tišíc příjemců by mohlo o podporu žádat „z titulu služebnosti“. Náklady na příspěvky na bydlení a mimořádnou pomoc se nejspíš budou pohybovat mezi 2,5 – 3 miliardami korun ročně, které by podle Novinek neměly jako adresná pomoc zatížit státní kasu.

Výše příspěvku se během roku možná ještě zvýší

Pokud návrh schválí Sněmovna a Senát, domácnosti mohou dostat příspěvek zároveň podle počtu osob, které v nich bydlí. Jednočlenná domácnost by měla ze zákona očekávat 1 120 korun navíc, vícečlenná 2 147. Podle Úřadu vlády se ale výše příspěvku může během roku měnit formou nařízení vlády, aby nemuselo opakovaně docházet k úpravám zákona.

„Příspěvek by se mohl v návaznosti na ceny energií během roku měnit, ale o kolik, teď nedokážeme říct. Jak ministr i premiér slíbili na tiskové konferenci, vláda bude sledovat vývoj cen energií a zejména to, jak se to dotkne rizikových domácností, kterým přijde faktura za elektřinu, a nemají rezervy na to, aby ji zaplatili. Podle některých propočtů, které máme k dispozici, se může za vytápění plynem roční faktura zvednout o 70 procent, a to se nebavíme o dodavatelích poslední instance, ale o dodavatelích plynu. Ceny energií se dynamicky vyvíjejí a my se soustředíme na to, abychom pomohli lidem, kteří nebudou energie schopní splácet,“ doplnila k tomu pro Blesk Zprávy Davidová.

Nemáte úspory a hrozí vám dluhy? Mimořádná okamžitá pomoc pomůže

Komu přijde za energie faktura za velkou částku a nemá ji jak splatit, využít může také možnost mimořádné okamžité pomoci. „Využít to může někdo, kdo je opravdu na hraně vyžití, jako například samoživitelka či ovdovělý senior s minimálním důchodem a nedoplatkem za elektřinu a dodavatele poslední instance. Pokud je jejich nedoplatek třeba 15 000 korun a nevědí, jak to zaplatit, tak jim bude v rámci mimořádné okamžité pomoci vše proplaceno. Maximální výši ale nemůžeme říct, protože by to mohlo být zavádějící, navíc musíme zohledňovat hodně kritérií,“ vysvětlila Davidová.