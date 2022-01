Povinné očkování schválila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO). Kabinet Petra Fialy (ODS) sice plánuje povinnost zrušit pro lidi nad 60 let, očkování profesních skupin ale zatím neodmítl. Novelu vyhlášky chce ministr zdravotnictví Válek předložit v polovině února. Bouří se proti ní například Iniciativa 21, která požaduje bezodkladné řešení. V Česku vzniklo několik petic s tisíci podpisy, které požadují zrušení vyhlášky.

Kubek: Bez očkování už by se zdravotnictví zhroutilo

S vyhláškou naopak souhlasí Česká lékařská komora v čele se svým prezidentem Milanem Kubkem. „Je otázkou profesní cti, aby každý zdravotník byl očkován a neohrožoval své pacienty. V ideálním světě by se všichni nechali naočkovat dobrovolně, aby chránili zdraví své i svých blízkých. V ideálním světě ale bohužel nežijeme, proto musíme mít pravidla a kontrolovat jejich dodržování,“ řekl pro Blesk Zprávy. Jednotlivé pandemické vlny se podle něj dají zvládat právě díky očkování proti koronaviru. „Kdybychom nebyli očkovaní, tak by se zdravotnictví zhroutilo,“ dodal.

Signatáři petic proti povinnému očkování mají obavy například z toho, že vyhláška povede k odlivu lidí ze zdravotnictví, kde je nejen během pandemie potřeba dostatek personálu. S tím Kubek nesouhlasí. „Studenti medicíny očkovaní jsou a žádný problém to nedělá. Na očkování by měli jít všichni. Zkušenosti ze zemí, kde již povinné profesní očkování je, ukazují, že k odlivu z těchto zaměstnání kvůli tomu nedochází ani u zdravotníků, ani u policistů nebo vojáků. Odejdou pouze jednotlivci, a to společenský význam nemá,“ vysvětlil.

Naočkovaných je podle ČTK přes 80 % doktorů i zdravotních sester a více než polovina nemocničního personálu už dostala také posilující dávky. Míra proočkovanosti je v Česku nízká a podle Kubka je dobře, že nejvíce naočkovaných se nachází právě mezi lékaři. Jiná cesta, jak zdolat pandemii koronaviru, podle něj neexistuje.

Je kontroverzní vyhláška, nebo stížnost senátorů?

Návrh na zrušení vyhlášky o povinném očkování podalo k Ústavnímu soudu 14 senátorů. Krok zákonodárců zarazil ústavního právníka Jana Kyselu. „V tomto případě si nejsem jistý, jestli bych Senát mohl nebo chtěl chválit,“ řekl Blesk Zprávám Kysela. Podle senátorů je vyhláška v rozporu s Listinou základních práv a svobod. S tím ale nesouhlasí expert na ústavní právo Jan Kudrna. „Právně kontroverzní je v zásadě stížnost senátorů Ústavnímu soudu,“ uvedl pro Blesk Zprávy.

„Možnost zahájit řízení z podnětu poslanců nebo senátorů má být ochrana politické menšiny před eventuálními protiústavními zásahy ze strany většiny. Tato skupina senátorů jsou ale představitelé současné vládní většiny. A vzhledem k tomu, že vládní většina má možnost upravovat zákony i podzákonné předpisy vlastními silami, tak pokud jde podle jejích představitelů o protiústavní vyhlášku, tak by měli jít za ministrem zdravotnictví, aby ji během odpoledne škrtnul a nezatěžovat s tím Ústavní soud, který se rozhoduje několik měsíců,“ vysvětlil Kudrna.

Naopak právník Tomáš Nielsen ČTK řekl, že vyhláška pro povinné očkování profesí nemá právní opodstatnění. To Kudrna odmítá. „Vyhláška pro povinné očkování profesí právní opodstatnění má, a to i ve větším rozsahu, pokud by se týkala plošného očkování,“ řekl. Kvůli tisíci pacientů na jednotkách intenzivní péče nemají další desetitisíce lidí přístup k důležitým operacím a další léčbě. „Platíme stovky miliard ročně na zdravotním pojištění a nemocnice jsou zahlcené covidovými převážně neočkovanými pacienty, zatímco ostatní nemají přístup ke zdravotní péči. To by měla být hlavní motivace každého při uvažování o podstatě této krize,“ okomentoval to.

Zruší ministr Válek povinné očkování pro profese?

Kubek a Kudrna se shodují v tom, že povinnost očkování by základním lidským právům nebránila, naopak by je chránila. „Máme tady další nemoci, proti kterým jsou ostatní povinně očkovaní a nikdy to nebyl problém. Taková očkování, například proti tetanu, jsou v souladu také s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod, a to i podle Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku,“ doplnil k tomu Kudrna.

„Zdravotníci jsou zvyklí na povinná očkování například u hepatitidy typu B. Myslím si, že profesor Válek je chlap a ustupovat takovému tlaku nebude. Navíc relevantní průzkum mezi obyvateli Česka ukázal, že 52 % lidí podporuje dokonce plošné očkování mezi dospělými,“ řekl pro Blesk Zprávy ke stejnému tématu Kubek. „Politici by neměli brát ohled na křičící menšiny,“ dodal.