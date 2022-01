Chladnokrevná vražda sedmačtyřicetiletého Jozefa P. šokovala celé Slovensko. Dva mladíci Rudolf Dorčík (20) a Milan Jesenský (22) ve městě Martin loni v únoru vylákali muže do starého vojenského krytu pod záminkou popíjení alkoholu. Tam ho ale zvlášť brutálním způsobem zavraždili! Chtěli vědět, jaké to je někoho zabít a také prý vidět lidský mozek. Nejvyšší soud neměl ani s jedním vrahem slitování. Dorčík dostal doživotní trest a Jesenský si v base odsedí pětadvacet let.

Ačkoli oběma vrahům soud v Pezinku uložil již 15. října 2021 tresty od dvaceti do čtyřiadvaceti let, speciální prokurátor Daniel Lipšic podal v případu odvolání. Tresty byly podle něj moc mírné. Není se čemu divit. Dorčík se měl po brutálním mordu kamarádům svěřit, že by vraždil zas. Člověka by prý zabil i pro peníze. A co víc, oba aktéři se měli s mrtvolou nebohého Jozefa fotit.

Případ tak putoval k nejvyššímu soudu, informoval deník Noviny.sk. Odvolací instance Lipšicovi vyhověla. Jesenský dostal pětadvacet let, a Dorčík dokonce doživotí. Stal se tak nejmladším doživotně odsouzeným vězněm na Slovensku.

Jak již dříve deník Blesk informoval, motiv a provedení brutálního činu, který spáchali loni v únoru dva mladíci v obci Martin, šokoval i zkušené kriminalisty. Pachatelé si vyhlédli Jozefa jako náhodnou oběť a vylákali ho do opuštěného krytu na okraji města.

Společně tam pak popíjeli vodku, ovšem sedmačtyřicetiletý Jozef se už domů nevrátil. Popíjení alkoholu se zvrhlo v krvelačnou bitku. Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň měli mladíci čtyřicátníkovi oznámit, že brzy zemře! Na to se ho měli zeptat, jaké to je vědět, že prožívá poslední den v životě.

Oba vrazi následně Jozefa brutálně zmlátili jak pěstmi, tak dřevěným hranolem. Aby se ujistili, že je mrtvý, podřízli mu hrdlo. Jeden z aktéru se poté rozhodl, že chce vidět mozek a nebohého muže začali řezat do hlavy.