Motiv brutálního činu, který spáchali v únoru letošního roku dva mladíci Rudolf D. a Milan J. v obci Martin, šokoval i zkušené kriminalisty. Pachatelé si vyhlédli Jozefa jako náhodnou oběť a vylákali ho do opuštěného krytu na okraji města.

Společně tam pak popíjeli vodku, ovšem sedmačtyřicetiletý Jozef se už domů nevrátil. Popíjení alkoholu se zvrhlo v krvelačnou bitku. Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň měli mladíci čtyřicátníkovi oznámit, že brzy zemře!

Zároveň se ho ptali, jaký je to pocit, když ví o tom, že bude brzy mrtvý. Následně se v krytu měla odehrát bitka. Jozef si prožil muka. Dvojice ho kopala a mlátila pěstmi. Jeden z agresorů pak vzal střep a řezal oběť do krku. Druhý z mladíků si údajně přál vidět lidský mozek, a tak útočníci Jozefa řezali do hlavy. Mlátili ho i tupým předmětem a skočili mu na tvář, kterou roztříštili.

Oba se pak prý přátelům vychloubali, co oběti způsobili. Poté, co je zadržela policie, se k činu přiznali. Dvacetiletý Rudolf byl již v minulosti trestán za fyzické napadení. Holdoval údajně alkoholu a užíval drogy. O dva roky starší Milan J. nepřišel doposud do křížku se zákonem. Zatímco se Rudolf rozhodl vypovídat před soudem, který s obžalovanými začal ve čtvrtek, a litoval svého činu, jeho komplic se rozhodl nevypovídat.

„Navrhujeme doživotní odnětí svobody, takže dohoda nedává žádný smysl,“ uvedl šéf Speciální prokuratury Daniel Lipšic. U soudu byli přítomni i rodiče zavražděného Jozefa. Během jednání neudrželi slzy. „Měli by se stydět! Doufám v doživotní trest, který je přiměřený. Kdyby dostali jen nějakých pětadvacet let, z basy by vyšli ve věku, jaký měl náš syn, určitě by to dělali i nadále,“ uvedl Jozefův otec Vladimír.