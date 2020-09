Vše se seběhlo v listopadu loňského roku. Jozef K., který v minulosti působil jako okresní šéf krajně pravicové strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, je majitel pohřebního ústavu. U soudu vypověděl, že se se zesnulým Romanem dostal do konfliktu kvůli penězům.

Roman u něj měl začít pracovat, ale chtěl peníze předem, což Jozef K. odmítl. Roman ho pak údajně svalil na zem a začal ho škrtit. Jozef K. se podle svých slov ubránil nožem, kterým druhého muže bodl do hrudníku. „Ano, bodl jsem ho, ale další podrobnosti si už nepamatuju. Jsem rád, že žiju,“ uvedl s tím, že jednal v sebeobraně.

Na těle zesnulého bylo celkem pět bodných ran, Jozef K. ho hodil do potoka mezi obcemi Lučivná a Šuňava u Popradu. Policisty na místo přivedla jeho manželka Lucia, která mu pomohla tělo odklidit.

Lucia popsala, že bývalému manželovi Jozefovi K. pomáhala, protože měla strach o jejich děti. „S dcerami jsem se vrátila domů od rodičů. Manžel mi v kuchyni řekl, že mu musím pomoci naložit mrtvolu do auta. Byl to pro mě šok. Nevěděla jsem, jak zareagovat, začala jsem plakat. Odmítla jsem, chtěla jsem odejít. Nemohla jsem. Řekl mi, že když to zjistí, půjdeme do vězení a děti do dětského domova,“ citoval Luciu server Pluska.sk.

Jelikož měla Lucia strach, aby o děti nepřišla, rozhodla se manželovi pomoci. Poté, co potomky uložila ke spánku, manželé odjeli na opuštěné místo a Jozef z kufru vyndal tělo zesnulého Romana (†51). Po návratu domů Jozef spálil své kalhoty.

Ráno se pak choval, jako kdyby se nic nestalo, dětem připravil snídani a vypravil je do školy. Lucia ovšem v sobě otřesný zážitek nedokázala dusit příliš dlouho a svěřila se zástupkyni ředitele školy, kde pracuje jako učitelka. Pak se obrátila na policii. Jozefovi K. hrozí 20 až 25 let vězení.