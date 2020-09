Pro nevázaný způsob života se rozhodli kamarádi z mokré čtvrti okolo Josefa M. (48) z Břidličné. Jejich společné pijatyky a hádky se staly nakonec osudnými Josefu B. (37), který z bytu hostitele a bývalého boxera živý a zdravý už neodešel. Pan domácí ho měl podle obžaloby zabít úderem pěstí. Hrozí mu za to u krajského soudu 16 let.

V bytě se společně pilo, vařilo, jedlo i souložilo. Klíče si půjčovalo hned několik lidí: oba Josefové, jejich společná milenka Dana, a ještě další kamarád Kamil. Žití na hromádce a navíc s přemírou alkoholu skončilo tragicky.

Kamil s dnes již mrtvým Josefem pili od rána a čekali, až přijde hostitel domů z práce, aby dále popíjeli kořalky, piva i vína. „Pak jsem uvařil a najedli jsme se, otevřel jsem si rum, oni víno a pivko,“ vzpomínal obžalovaný u soudu.

Smilnili s ní oba

Poté nastala hádka obou Josefů. Důvod? Dana, se kterou oba měli pohlavní styk, a která zřejmě měla i další milence a právě po těch se pan domácí pídil. „Slyšel jsem, že chodila s Pepíkem za ručičku, a že mě pomlouvali po městě,“ pokračoval obžalovaný.

Svého jmenovce vyzval, aby mu klepy potvrdil nebo vyvrátil. „On mi pořád lhal. Tak jsem ho proplesknul a uklidnil jsem se, ale pak on začal říkat, že umí bojové umění Mosadu (izraelská tajná služba – pozn. red.), a postavil se mi,“ uvedl Josef M.

Pak to v něm »buchlo«

„To už jsem řval, že jak mě na*ere, vystartuji a bude zle. To už jsem byl fakt vytočený. Když se to tak ve mně sbírá, pak to ve mně buchne, těžko se ovládám. Pak jsem dal Pepíkovi pár facek,“ popsal tehdejší rozpoložení.

„Stál proti mně, a to v bojovém postoji. Začal mávat rukama, tak jsem ho pleskl, ale asi jsem neodhadnul sílu té rány na bradu. Neustál to, spadl na znak a tak blbě, že narazil hlavou o sporák. Zůstal ležet, byl v bezvědomí. Jsem vinen,“ přiznal.

Přiznal, že ještě jako dorostenec dělal na vrcholové úrovni box. Dvakrát byl dokonce vicemistrem Moravskoslezského kraje a postoupil i na celonárodní mistrovství.

Nechal ho ležet

U soudu dále tvrdil, že napadený začal okamžitě po pádu chrápat, a neměl žádné viditelné zranění, proto ho nechal nejprve ležet na zemi, aniž by se staral o jeho zdravotní stav. Následně ho s Kamilem donesli na křeslo, v němž pomalu dodýchával.

„Nemohli jsme ho probrat,“ uvedl útočník. Zdravotníky zavolal asi až za dvě hodiny. Přesto, že se ve Slezské a později taktéž Fakultní nemocnici snažili, jak mohli, napadený zemřel. Jeho léčba vyšla na 176 tisíc. Hrozí mu 16 let vězení.