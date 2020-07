Číšnici podle obžaloby napálil pěstí v bruntálské pivnici již dříve souzený František R. (44). Pak měl židlí a půllitrem házet po hostech podniku. U krajského soudu mu za to hrozí 12 let.

Vše se seběhlo vloni 18. dubna. František si zašel s kamarády na pivo a panáka. „Ta číšnice mě ošidila o peníze. Když jsem jí to vytknul, skočila po mně a napadla mě pěstí. Tekla mi z nosu krev, zatmělo se mi před očima,“ tvrdil obžalovaný. Tvrdí, že pěstí ji oplatil až po té, co ona jej napadla.

Žaloba naopak tvrdí, že to byl muž, kdo dal pěstí servírce. Poté popadl barovou stoličku, a pustil se do hosta, který ji bránil. Následně ho chytil amok rozbil bar, a dalšího z přítomných praštit pivním půllitrem do hlavy. To muž ale odmítá.

Do číšnice lil panáky

Obžalovaný prohlásil, že šel k barovému pultu původně pro tři piva a tři vodky pro sebe a své kamarády. Nalil ale panáka jen do sebe a do číšnice, kterou měl následně napadnout. Nevrátila mu prý hotovost na dvoustovku, jíž platil.

„Ošidila mě na vodkách. Jsem jí to vytknul, a ona mě začala tahat za tričko. Vyšilovala, že nikoho v životě neošidila. Blázníš, nebo co, říkal jsem jí, a pak jsem od ní dostal ránu pěstí do nosu,“ řekl František R. u soudního řečnického pultu.

To, že by měl kolem sebe mlátit před pultem židlí a ohrožoval hosty podniku, odmítl. „Ani židlí, nikoho jsem nenapadl ani krýglem, ani smetákem. Když mi pak nadávala, tak jsem se jí pomstít chtěl. To už jsem byl ale doma,“ dodal. Soud pokračuje v dalších dnech.