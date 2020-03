Allyson Danylko (24) nevkročila do nového roku zrovna šťastnou nohou. Chvilku poté, co v jejím bytě skončila silvestrovská párty, se totiž ošklivě pohádala s přítelem Nickem Grewalem (30). Poté, co mu oznámila, že se s ním rozchází, se v návalu vzteku neudržel – a zahryzl se jí do nosu! Naštěstí ji lidé nenachali samotnou a společně jí vybrali v přepočtu přes 60 tisíc korun, které může použít na léčbu.