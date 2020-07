Obchodníka, se kterým se tabákoví mafiáni znali, vylákali vloni v únoru na schůzku. V lese za Brnem mu baseballovou pálkou rozmlátili hlavu, zpřeráželi mu kosti a okradli jej o 140 000 korun. Narvali ho pak extází, na hlavu mu dali igelitový pytel a zmizeli. délka: 00:37.68 Video Čtveřici mladíků (19 až 24) žaloba viní z brutálního napadení mladíka (20). Ubili ho málem k smrti kvůli kšeftům s drogami. Ondřej Nováček

Umírající kluk přežil jen náhodou, dnes živoří na vozíčku, je ochrnutým kvadruplegikem, má ochrnuté všechny čtyři končetiny i trup. „Útok na poškozeného byl veden mimořádně brutálně. Obžalovaní přitom věděli, že může způsobit jeho smrt. Ta by totiž zakryla jejich čin,“ řekl soudce Aleš Novotný.

Vysoké tresty

Student konzervatoře a houslista Marek V. (24) z Hustopečí za to stráví v kriminále 18 let. Student brněnského prestižního gymnázia Patrik I. (20) bude za mřížemi 10 let. V Ostravě narozený vietnamský hokynář ze Slatiny D. A. T. (24) zůstane „v chládku“ 9 let. Všechny tři shledal soud vinnými z organizované loupežné vraždy ve stadiu pokusu.

Gymnazista a účastník debatních olympiád Vojtěch H. (21), který byl podle mnohých hlavou bandy, byl shledán vinným pouze z loupeže. Odsedí si za mřížemi šest let. Ten svůj trest přijal.