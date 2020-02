Na šest let do vězení má jít invalidní důchodce Gustav J. (58). Za mříže ho Krajský soud v Plzni poslal proto, že jednou ranou pěstí zabil muže (†46) na autobusovém nádraží.

Vše se odehrálo v prosinci 2018. Podle obžaloby měl Gustav po hádce praštit pěstí před bufetem do obličeje muže. Ten upadl na záda a praštil se do hlavy o schody.

Po třech hodinách pak v nemocnici zemřel. Gustav J. si má trest odsedět ve věznici s ostrahou. „Pozůstalým musí také uhradit náhradu škody ve výši 1,1 miliónu korun,“ uvedl soudce Tomáš Bouček.

Spor kvůli synovi

Muži měli mít podle obžaloby mezi sebou spory kvůli nevlastnímu synovi Gustava J. Mrtvý ho měl údajně naučit pít. „Šel jsem si to s ním vyříkat. Byl opilý. Ohnal se po mně pěstí. Já uhnul, strčil jsem do něj a on upadl. Když ležel, tak jsem mu dal čtyři facky, aby se probral,“ hájil se Gustav J.

„Pak přiběhli nějací muži. Jeden mně kopl a ostatní byli na mě agresivní. Bál jsem se a taxíkem odjel domů. Policie mi pak volala, já se sebral a jel jsem k nim na služebnu,“ dodal Gustav J. Rozsudek není pravomocný, Gustav J. se na místě odvolal.

