Rvačka plaveckého trenéra Petra Haška (26) s nespokojeným otcem (34) jednoho žáků v březnu roku 2018 v Brně má první pravomocný rozsudek. Trenér poté, co muži vytrhl pistoli a střelil jej do hrudníku, vyfasoval u Krajského soudu v Brně za pokus o zabití tříletý trest s podmínkou na pět let. Hašek se odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci, který ale ve čtvrtek verdikt potvrdil.