Tragédie se odehrála letos v únoru v obci Svinná v mobilheimu na pozemku, který si manželé pořídili s tím, že na něm chtějí postavit rodinný dům. „Obžalovaný se po předchozím konfliktu s manželkou řízl do zápěstí levé ruky. Žena se mu snažila zakrýt ránu utěrkou. Nejméně jednou ji odstrčil a odkopl tak, že se opakovaně udeřila hlavou o hranu skříňky. Až nakonec omdlela. Poté s úmyslem ji usmrtit ji rdousil, kdy bezprostřední příčinou ženiny smrti bylo udušení ze zardoušení,“ řekl státní zástupce Roman Šustáček.

Vysněný nový dům

Manželé prodali ve Stříbře byt, který měli na hypotéku. Tu ze získaných peněz splatili a za zbylé finance si pořídili pozemek, studnu a mobilheim, ve kterém bydleli. Chtěli postavit rodinný domek. Jenže byli ve finanční tísni, a tak mezi nimi začaly problémy.

„Přestali jsme spolu spát. Vyčítala mi, že její kamarádky mají už postavené domy a my pořád bydlíme jen v mobilheimu. Pořád se ptala, kdy začneme stavět. Docházely nám peníze. Jana nátlak na vybudování nového domu stále stupňovala. Žili jsme s tím, že dostaneme hypotéku tři miliony korun, ale žádná hypotéka nebyla. Tak jsme hlídali každou korunu,“ uvedl Filip G.

Kyselinový útok v Plzni: Moldavanku čeká 6 let vězení, tři popálené oběti museli … Komentáře 1 Fotografie 17

Vražda a pokus o sebevraždu

Osudný den se Jana G. vrátila s nákupem z Plzně. „Nákup se mi zdál zbytečný, byl jsem naštvaný, že koupila dřez a tapety do mobilheimu, přišlo mi to zbytečné. Pohádali jsme se, já si vzal prášky na spaní a byl jsem malátný. Jana telefonovala, já šel do ložnice, vzal žiletku a řízl se do zápěstí. Pak jsem šel za Janou do dětského pokoje,“ pokračoval Filip G.

Mezi manželi mělo dojít k hádce. „Jana na mě křičela, že na to kašle a že ji to se mnou už nebaví. Hodila mě na postel. Pak jsem dostal ještě facku. Odstrčil jsem ji a ona padla hlavou na skřínku. Byla hysterická, křičela, že se se mnou rozvede,“ líčil osudné okamžiky Filip G.

Konflikt pak vygradoval. „Odkopl jsem ji od sebe, letěla opět na skřínku, uhodila se do hlavy a zůstala ležet na zemi. Protáčela oči, chrčela a ztratila vědomí. Zmáčkl jsem jí rukou krk. Ona zmodrala a šla jí pěna z úst,“ dodal Filip G. Ten se pak na toaletě pozvracel.

„Hadici od pračky jsem nasadil na plyn a pustil jsem ho. Janu jsem odnesl na postel k nám do ložnice a lehl jsem si k ní. Utřel jsem jí krev z tváře a řekl jí dobrou noc. Pak jsem vzal žiletku a pořezal se,“ zakončil Filip G.

Je duševně nemocný

Pokus o sebevraždu přežil, záchranáři ho oživili, skončil v nemocnici. U soudu také vypovídala jeho matka. „Nikdy jsem nepozorovala, že by tam u nich bylo něco špatně. Na té tragédii měli podíl oba,“ uvedla Kristýna G.

Filip G. je podle znalců duševně nemocný, trpí schizotypní poruchou. Ta ale nebyla příčinou jeho jednání. U Krajského soudu v Plzni mu teď za vraždu hrozí až 18 let vězení. Soud pokračuje výslechy svědků.

VIDEO: Záběry z místa únorové vraždy v mobilheimu.