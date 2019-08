Řídil s alkoholem a kokainem v krvi, havaroval, a místo o spolucestující se staral o svého psa. S ním se dokonce Alexandr Č. (36) nechal z místa odvézt na veterinu. Jenže jeden z jeho dvou zraněných kamarádů, které vezl v autě, druhý den v nemocnici zemřel. Krajský soud v Plzni teď řidiče poslal na 6,5 roku do vězení.

Tragická nehoda se stala loni v červnu u Hošťky na Tachovsku. Auto, které řídil obžalovaný, dostalo v zatáčce smyk, vylétlo ze silnice a narazilo do dvou stromů.

Jeden ze polujezdců, Jan S. (42) utrpěl zhmožděniny a otřes mozku, druhý, David Č. (†28) v nemocnici zemřel. „Příčinou smrti bylo pohmoždění mozku společně se zlomeninou spodiny a klenby lební,“ řekl státní zástupce Jakub Kubias.

Alexandr Č. podle obžaloby před jízdou vypil několik panáků tvrdého alkoholu a v průběhu jízdy užil ještě kokain. „Po nehodě zjišťoval, jak je na tom jeho pes. O zraněné v autě se nezajímal. Z místa odjel s jiným řidičem, který ho odvezl se psem k veterináři do Plzně. Odjel, aniž by zraněným poskytl první pomoc,“ dodal Kubias.

Na kokain byla množstevní sleva

Policisté v havarovaném passatu našli balíček se 40 g kokainu. Obžalovaný tvrdil, že na něj dostal množstevní slevu.

„Když koupíte více, vyjde levněji. Složili jsme se na něj tři, každý pro svou potřebu. Těch 40 g jsem koupil v Praze za 56 tisíc Kč. Gram tak vyšel na 1400 Kč. Kdybych ho koupil méně, gram by stál 2500 Kč,“ hájil se obžalovaný.

Obžalovaný: Byl jsem v šoku

Alexandr Č. tvrdil, že byl v šoku a nevěděl, že je v autě někdo vážně zraněný. Staral se tak o psa. „Moje fenka Sára, kříženec chrta a staforda, brečela, byla celá od krve, tak jsem se věnoval jí. Když u nás zastavilo auta, jeden pán vlezl dozadu k Davidovi, druhý muž se postaral o Jana. Jeden z nich říkal, že je záchranář. Taky zavolali sanitku. Věděl jsem, že je o ně postaráno,“ vypovídal Alexandr Č. Jedním ze svědků se nechal odvézt se psem na veterinu, později se k nehodě vrátil.

Soud poslal - zatím nepravomocně - Alexandra Č. na 6,5 roku do vězení. Sedm let také nesmí usednout za volant. Rodičům a sestře zemřelého kamaráda má zaplatit celkem přes milion korun. Dalšího půl milionu pak firmě, které patřilo nabourané auto. Za usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci a za přechovávání a distribuci drog mu u Krajského soudu v Plzni hrozilo až 12 let.

