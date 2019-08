Býk

Osvoboďte se od pomluv na pracovišti a dělejte si svoji práci na sto procent. Věřte, že se vám to podaří jen v tom případě, že se nad všechno povznesete. Musíte to vydržet. Však ono to nebude trvat věčně. Nastavte si hranice a udržujte je.