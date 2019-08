Tragédie u vily Lucky Bílé: Jeden mrtvý a tři zranění po nehodě v Otvovicích

K vážné dopravní nehodě došlo v pátek kolem půl druhé ráno před začátkem obce Otvovice směrem od Minic. Podle stop na silnici automobil z ničeho nic přejel do protisměru, řidič následně strhl řízení doprava a vyletěl ze silnice. Brožová nabourala do auta s dcerkou Jermanové. Co hejtmanka řekla o herečce?

Vúz po nehodě skončil v nedalekém lesíku, který je od silnice vzdálen asi třicet metrů. Jeden člověk na místě zemřel a tři spolujezdci museli být se zraněním odvezeni do nemocnice. „Hasiči nemuseli nikoho vyprošťovat, asistovali záchranné službě a provedli protipožární opatření,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.