Vladimír Kuna | archiv Blesku, ČTK

Kuna se ke gangu připojil už při druhé vraždě. Právě jeho údajně napadlo dát těla obětí do sudu. Katovského totiž Kopáč s Černým pouze zabalili do pletiva a shodili z mostu. Druhou oběť, kosovského Albánce Leorenta Lipoveciho, pak vrahové dali do připraveného sudu a zasypali ho žíravinou. To jim údajně poradil jiný sériový vrah Ivan Roubal, který jim prý dokonce prodal pytel se žíravinou.

Když ale sud s mrtvolou převáželi k přehradě, zjistili, že louh s vodou reaguje příliš bouřlivě a mohl by jim vybouchnout na autě. Následující oběť proto pouze zaletovali do sudu bez žíraviny. Jednou z obětí orlických vrahů byla matka Vladimíra Kuny Anna Medková. Té gang poslal v den jejích narozenin balíček se směsí semtexu, tritolu a šroubů.

Důvodem vraždy bylo, že Kuna chtěl zdědit její majetek. Původně byl odsouzen na doživotí, odvolací soud mu později trest zmírnil na 25 let. Podmínečně propuštěn byl v roce 2013.