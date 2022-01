Organizovaný gang sériových vrahů zabíjel v letech 1991-1993. Jejich oběťmi byli vesměs podnikatelé, které vraždili pro zisk. Přezdívku orličtí vrazi si pětice ve složení Karel Kopáč, Ludvík Černý, Vladimír Kuna, Petr Chodurský a Irena Meierová vysloužili kvůli místu, kde „odkládali“ mrtvoly.

Důkazy proti gangu policisté sbírali dlouhé dva roky. V seriálu se tak objevují jména jednotlivých vrahů a další a další informace o spletitém případu postupně. Zmínky o Černém a Kopáčovi jsme mohli zaznamenat už v úvodním dílu.

První vraždy

První obětí sériových vrahů byl podnikatel Aleš Katovský. Tomu dělal Karel Kopáč bodyguarda a společně s Černým ho nalákali do Rudné u Prahy pod záminkou, že s ním smění valuty. Výměna se však nekonala a místo toho Černý podnikatele zastřelil a valuty si s Kopáčem rozdělili. Jeho tělo pak shodili zabalené v pletivu ze Žďákovského mostu na Orlíku.

Druhým zavražděným byl přistěhovalec z Kosova Leorent Lipoveci. I toho vrazi vlákali do pasti pod záminkou obchodu. Lipoveci si chtěl od Vladimíra Kuny koupit zbraň, ve sklepě, kde měl prodej proběhnout, ho však Černý střelil do hlavy. Tělo dali do sudu s louhem a opět shodili do Orlické přehrady. Auto oběti pak odvezli do Německa, aby to vypadalo, že zavražděný utekl.

Nedělní díl seriálu ovšem kromě orlických vražd rozplétá i kauzu přestřelky cizinců v erotickém baru. Jak to bylo s rusky mluvící mafií v Česku 90. let, se můžete podívat ve videu.