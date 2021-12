Stodolovi, Roubal, heparinový vrah a další: Nejhorší čeští sérioví vrazi zabili dohromady minimálně 47 lidí

Ladislav Hojer – pět obětí | archiv Blesku

Nechutný český kanibal snědl oběť s hořčicí

Počet potvrzených obětí: 5

Počet dalších možných obětí: 2

Počet přeživších: 1

Ladislav Hojer vraždil poprvé ve svých 20 letech v roce 1978. Tehdy jel na výlet do Děčína, kde si vyhlédl třicetiletou Evu R., kterou uškrtil a její mrtvolu se pokusil znásilnit. To se mu však nepovedlo a tak jí do pochvy vložil kopřivu. Další oběť si vyhlédl ve vlaku o dva roky později. V momentě, kdy šla Ivona S. na toaletu, se za ní natlačil a uškrtil ji její šálou. Nad mrtvolou pak masturboval a nechal ji na záchodě, který z venku zamkl, tím získal čas, aby z vlaku vystoupil a vrátil se do Prahy. Za půl roku vrah udeřil znovu. Tentokrát na Slovensku. Jeho oběť nebyla dodnes identifikována, poté, co ji brutálně znásilnil, ji totiž omotal drátem a hodil do nádrže. Mrtvola se našla bez hlavy a rukou, není jasné, zda části odřezal Hojer nebo odpadly při rozkladu těla.

Čtvrtou obětí byla teprve osmnáctiletá dívka. Krutý vrah si ji vyhlédl v Brně, jedenáctkrát ji bodl a opět ji uškrtil. Mrtvolu několikrát znásilnil a tentokrát si z místa činu odnesl i trofej. Ivaně M. Hojer odřízl ňadra a genitálie. Části těla doma uschoval v lednici a onanoval nad nimi, pak se rozhodl, že je sní. Podle přiznání je snědl s ďábelskou hořčicí, lidské maso mu ale nechutnalo, a tak ho i s hrncem vyhodil.

Byl dopaden díky poslední oběti. Vraždu Anny Š. spáchal nedaleko svého bydliště a s detaily činu se pochlubil svému spolubydlícímu. Ten pak psychiatrům tvrdil, že zločin spáchal on sám. Po krátkém výslechu bylo jasné, že on vrahem není, znal však detail, o kterém mohl vědět pouze vrah. Kriminalisty pak přivedl na stopu Ladislava Hojera, který se k činům přiznal a v roce 1986 byl popraven. Je možné, že spáchal více vražd, než těchto pět.