Na Štědrý den bude otevřeno pouze 13 pošt v obchodních centrech a 68 dep České pošty. Balíky budou vydávat maximálně do 12:00. V následujících dnech 25. a 26. prosince budou všechny pošty uzavřené. Uvedl to dnes mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Mezi pošty, které budou mít otevřeno i na Štědrý den, patří například pobočky v pražských obchodních centrech Westfield Chodov, Černý Most, Krakov nebo Fénix, brněnské Olympii, ostravské Galerii, opavské Silesii nebo pardubickém Globusu.

„Balíky Do ruky, které budou doručovány 23. prosince a u kterých se nepodaří adresáta zastihnout, budou uloženy na příslušné depo, aby si je mohl klient případně vyzvednout ještě na Štědrý den, a to v době od 8:00 do 12:00 hodin,“ uvedl dále Vitík.

O uložení balíku bude adresát informovaný avízem. Zároveň mu pošta odešle standardní SMS s adresou depa. V případě, že si své zásilky na depu nevyzvedne, bude zásilka opět převezena na ukládací poštu, kde si ji bude moci vyzvednout 27. prosince. O této skutečnosti bude adresát opět informován SMS zprávou.

Pošta už dříve oznámila, že bude garantovat doručení balíku, který odesílatelé podají nejpozději do 22. prosince, tedy do dneška včetně.

Na Silvestra budou pobočky pošt otevřené pouze v dopoledních hodinách a ve vybraných obchodních centrech také odpoledne. Na Nový rok bude k dispozici pouze pošta na Pražském hradě od 10:00 do 18:00 hodin. Návštěvníci tu budou moci využít příležitostné novoroční razítko.