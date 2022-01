Lednový případ šikany jedenáctileté Slovenky Andreji v Miloslavově otřásl celou zemí. Dívka se dodnes z brutálního zacházení nemůže vzpamatovat. Stále sedí doma a nechodí do školy. Začala alespoň boxovat, čímž se s traumatem snaží vypořádat. Popsala děsivé chvíle hrůzy, kdy si sáhla na úplné dno. A co víc, hlavní aktérkou šikany byla její velmi dobrá kamarádka.

Za nešťastnou dívkou a její rodinou se vydali reportéři slovenského deníku Plus Jeden Deň. Přivítala je usměvavá dívčina maminka Katka. Když se vydali za Andrejkou, našli ji s vážnou tváří sedět v obýváku. Ihned se ale rozpovídala o osudném dni.

„Jeli jsme s kamarádkou Natálií (10) do Miloslavova a s ostatními jsme se potkali na hřišti. Odtud jsme pak šli rovnou na družstvo a tam se to všechno stalo,“ vysvětlila. Partě, se kterou se Andrea na místo vydala, se přezdívá „Ghetto z Miloslavova“. I přes to se ale zpočátku nezdálo, že by se mělo schylovat k brutální šikaně. Vrstevníci si spolu povídali, popíjeli a vše se zdálo být v pořádku.

„Zakopla jsem o kofolu, načež mě Ela chytila a začala mi do krku lít vodku,“ popsala dívka chvíli, kdy se situace otočila. Nastalo doslova brutální zacházení. Potom, co násilníci dívku opili, začali ji mlátit a dokonce ji svlékli. Vše si přitom natáčeli na mobil. Jedné z dívek naštěstí zbyl ještě kousek rozumu a když situace zašla moc daleko, zavolala záchranku. Ta Andrejku převezla do nemocnice. „Předtím se ještě dohodli, co poví. Plánovali se tvářit, že jí takto už našli,“ vysvětlila dívčina maminka Katka.

Zrada od kamarádky

Andrejka se s partou moc dobře znala, nejvíc se těšila na svou dobrou kamarádku Elu. Ta se ale rázem proměnila v hlavní aktérku celého násilí. Ještě děsivější je, že celý čin byl nejspíš dlouho dopředu plánovaný. „V mobilech těch dětí byly zprávy s plány, kam ji mají vzít,“ potvrdila Katka.

Následující dny byly pro Andrejku velice těžké. Video, kde ji její vrstevníci trýzní, se dostalo na internet. „To na ni samozřejmě nemělo dobrý dopad,“ popsala její maminka. Teď už se prý cítí líp. Začala se věnovat boxu, který ji baví a pomáhá. „Nejvíc při mně stojí máma, ale i kamarádi mi opravdu pomohli,“ dodala dívka. Případ mezitím stále vyšetřuje policie.