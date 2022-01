Slovenka Timea Nagyová zmizela v patnácti letech před dvaceti roky z vesničky Viničky v okrese Trebišov. Dívka zmizela poté, co byla navštívit svou sestru. Dobrovolní pátrači rozjeli novou akci, objevují se prý indicie, že by dívka mohla být stále naživu. Vše nasvědčuje tomu, že Timea opustila svou rodinu dobrovolně. Mohla být v kontaktu s osobami, které mladé dívky tajně převáželi do zahraničí.

Timeu naposledy viděl řidič autobusu. Dívka cestovala sama a vystoupila ve vesnici, kde bydlela. „Ke svojí babičce už nedošla, prý snad nastoupila do nějakého červeného auta,“ uvedla její maminka. Dva dny na to našli pod mostem její školní tašku. Bylo v ní vše včetně dokladů. „Poznatky a informace nepotvrdily, že by dívka měla být pod falešným pasem zavlečena do ciziny,“ uvedla k případu mluvčí policistů Lenka Ivanová.

Taková možnost se ale nabízí ze všech nejvíc. Timee bylo patnáct let a byla to krásná dívka. Všechno nasvědčuje tomu, že Timea opustila rodinu dobrovolně. Zřejmě byla zapletená se skupinkou osob, která převážela mladé dívky tajně do zahraničí. „Byly to podezřelé osoby Možná jí řekli, že ji vezmou někam, kde jí bude líp a přesvědčili ji, aby odešla,“ myslí si Lulu Li, dívka, která po Slovence pátrá na vlastní pěst.

„Všechny ty informace byly prověřené, ale nic z toho se nepotvrdilo. Nepotvrdila se ani informace, že by dívka byla ve Spojených Arabských Emirátech,“ vysvětlila mluvčí policie Ivanová. Jak uvedl deník Noviny.sk, doteď tedy není jasné, kam kráska před dvaceti lety zmizela. „Byli bychom rádi, kdyby se Timea ozvala,“ dodala Lulu Li.