Týrání ze strany vlastní dcery údajně čelil muž ze slovenské Považské Bystrice. Dcera mu měla ze života dělat peklo pět let. Žena trvá na tom, že je nevinná. Skončila však ve vazbě a hrozí jí až patnáct let. Při soudním jednání zkolabovala a skončila v péči zdravotníků.

Pláč, a dokonce zásah záchranářů. Soud na Slovensku projednával případ údajného týrání muže ze slovenské Považské Bystrice. Fyzicky a psychicky ho měla podle obžaloby týrat jeho dcera Michaela, která ho ponižovala, urážela ho a nadávala mu.

Při posledním konfliktu podle informací televize JOJ mělo dojít i k fyzickému útoku, při němž ho poškrábala na tváři a rukou. Tomu všemu navíc měl přihlížet i Michaelin syn. V soudní síni promluvil i otec a popsal, čemu všemu musel během pěti let čelit. Dcera ho prý budila v noci proto, že chrápal. „Ubližovala mi tak, jak je to přesně v obžalobě. Nesnášela mě, nadávala mi, že jsem chudák, to se nedalo poslouchat,“ uvedl v slzách.

Na lavici svědků stanuli i příbuzní, kteří potvrdili, že svému otci dělala ze života peklo. Michaela však trvá na tom, že je nevinná, a při výpovědích svědků dokonce zkolabovala a museli zasahovat záchranáři. Michaela, která byla v létě vzata do vazby, však uvedla, že i ji otec slovně napadal. „Mě otec vždy psychicky napadal, říkal mi, že nic neznamenám,“ uvedla obžalovaná. Jestliže bude shledána vinnou, hrozí jí až patnáct let za mřížemi. Obhájce obžalované Marcel Péli chce požádat o psychiatrický posudek obžalované.