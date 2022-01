„Učím na základní škole už dvacet let a s jistotou vám mohu říci, že nejde o nový problém. Ani si nemyslím, že by těch případů bylo více než v minulosti. Sociální sítě ten problém jen posunuly do nové roviny,“ uvedla učitelka na internetu.

Šikanu musí řešit neustále. Většinou se snaží kontaktovat rodiče mladistvých agresorů, jenže tam dost často nepochodí. „Míra jejich arogance mě někdy doslova šokuje,“ vysvětlila. V živé paměti má nechutnou šikanu jednoho z jejích bezbranných žáků. Na toho si ve škole došlápla skupinka vrstevníků.

„Musel jim sloužit, oslovovat je pane, chodit jim nakupovat do bufetu. Že zkrátka prý mají na to sluhu. Dokonce mu strčili hlavu do WC,“ popsala učitelka základní školy nechutné chování jejích žáků. Skupinku gaunerů vedl jeden z páťáků. „Rozhodla jsem si zavolat rodiče toho chlapce,“ vyprávěla.

Vůbec ale nečekala to, co mělo přijít. Z reakce jeho otce jí zůstal rozum stát. Když otci popsala, co se ve škole děje, slovně na ni zaútočil. „Jsem prý ve škole od toho, abych učila a ne abych si hrála na detektiva,“ uvedla. „V životě ho to zocelí, to mi věřte,“ měl jí říct otec na adresu šikanovaného chlapce. Dokonce měl učitelce vyhrožovat právníkem, jestli se situací bude dále zabývat. Žena se ale ani tak nevzdala a s pomocí ředitele situaci vyřešila. „Děti jsou zrcadlem svých rodičů,“ dodala.

Jak uvedl slovenský server Plus Jeden Deň, šikanou ve školách se zabývá vláda. „Bude zveřejněna aplikační pomůcka, jak jednat v krizových situacích. Také nás čeká úprava směrnice o postupu při řešení šikany,“ informovala státní tajemnice Svetlana Síthová.

Šikana jedenáctileté dívky

Jak již dříve deník Blesk informoval, diskuzi o šikaně zažehl případ mučení jedenáctileté dívky. Mladičká dívka se sešla v osudný den se třemi kamarády v nedalekém zemědělském družstvu v Alžbětině dvoře v Miloslavli. Před tím si koupili alkohol. Záhy pak došlo k něčemu, co by nikdo nečekal.

Do dívky nejdřív ostatní začali alkohol lít, vše mělo být navíc podle deníku Nový Čas naplánované. „Měli to všechno připravené a asi to plánovali už dlouho,“ uvedl zdroj, který chtěl zůstat v anonymitě, pro Nový Čas. Při tom, co dívce chlapci do krku násilím lili alkohol, ji měli bít. Na místě prý byly přítomny i dvě dívky, které vše natáčely a pořizovaly fotografie.