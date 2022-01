Vozy havarovaly po šesté hodině ranní. Na místo zamířily všechny záchranné složky. V jednom z vozidel cestovali čtyři lidé a ve druhém tři. „Všichni byly předány zraněné zdravotnické záchranné službě k dalšímu ošetření,“ informovala Fliegerová. Jednomu člověku hasiči pomohli dostat se ven z nabouraného auta.

Podle Homolové tři lidi přepravili záchranáři do benešovské nemocnice, dva do příbramské a dva do pražské nemocnice Motol. Většinou šlo o poranění rukou a nohou, v jednom případě o úraz hrudníku.

Hasiči vozidla zajistili proti vzniku požáru a zasypali uniklé provozní kapaliny. „Během vyšetřování dopravní nehody policií se na místo dostavil řidič nákladního automobilu, který uvedl, že je také účastníkem nehody a má poškozený návěs,“ doplnila mluvčí hasičů.