Když se nebohé ženě porouchal její vůz, neváhala a zavolala si pomoc v podobě asistenční služby. Do té doby bylo vše v pořádku. Netrpělivá Skotka si ale čekání na techniky chtěla zkrátit cestou přes pole. Ta se jí stala osudnou. „Místo toho, aby počkala ve vozidle, vystoupila a odkráčela do polí,“ řekl podle New York Post blízký zdroj.

Stalo se to nejhorší. „Při procházce zemřela,“ uvedl zdroj zdrcující informaci. Své k tomu měli co říct i místní policisté. „19. prosince kriminalisté zahájili pátrání po pohřešované ženě. Její tělo našli na poli přibližně 1,5 kilometru od auta,“ potvrdil mluvčí strážců zákona smutnou zprávu.

A aby toho nebylo málo, za smrt nebohé ženy nejspíš mohla divoká zvěř. Policisté se domnívají, že nešťastnici napadla liška nebo jezevec. „Úmrtí není považováno za podezřelé a celá věc byla předána státnímu zástupci,“ dodal mluvčí.