Tragická nehoda se stala 6. prosince kolem šesté hodiny ranní. Sypač a Nissan Micra se střetly na křižovatce silnic I/9 a místní komunikace 913. „Střet nepřežil řidič nissanu. Příčinu a okolnosti této tragické nehody stále zjišťujeme a zítra (ve čtvrtek) budeme například zkoumat, jaké měli oba řidiči výhledové podmínky,“ uvedla Baláková.

Jak již dříve deník Blesk informoval, podle řidiče sypače nebylo auto vůbec vidět. „Rozhlédl jsem se, než jsem vjel do křižovatky. To auto nebylo vidět, nesvítilo. Je tu jeden svědek, který mi to potvrdí,“ řekl CNN Prima News šofér.

Křižovatka v Sosnové bude neprůjezdná ve čtvrtek zhruba mezi 5:45 a 6:30. Objízdné trasy pro motoristy jedoucí po silnici 9 povedou přes Českou Lípu. Ve směru od Nového Boru to bude přes ulice Vrchlického a 5. května. Řidiči osobních aut mohou pak projet obcí Sosnová po staré silnici na Ramš, nákladní musí jet z ulice 5. května do ulice U Obecního lesa a dál přes most směřující na Zahrádky.

„Ve směru od Prahy bude uzavřen sjezd silnice I/9 u benzinové čerpací stanice Zaris Sosnová. Odtud lze pokračovat rovně do ulice U Obecního lesa, kde za mostem mohou osobní i nákladní vozidla sjet a projet po staré silnici do ulice 5. května až k ulici Svárovská,“ dodala Baláková. Na silnici 9 se dostanou motoristé po ulici Karla Poláčka, řidiči osobních vozů mohou ještě zvolit variantu přes Dubici do centra České Lípy.