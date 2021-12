Na silnici I/9 u Sosnové na Českolipsku zemřel v pondělí ráno senior za volantem osobního auta. Narazil do sypače, který vjížděl z vedlejší silnice a nedal mu přednost. Muž na místě svým zraněním podlehl. Okolnosti nehody policie vyšetřuje. Kvůli nehodě byla ráno na několik hodin uzavřena silnice I/9 u Sosnové, teď už je ale opět průjezdná. Řidič sypače osobní auto prý neviděl, podle něj mu nesvítila světla.

„Kolem šesté hodiny ráno se na křižovatce silnic I/9 a místní komunikace v Sosnové u autodromu střetlo osobní vozidlo Nissan s posypovým vozem s radlicí. Z vyšetřování na místě vyplynulo, že Nissan jel po hlavní silnici od České Lípy na Zahrádky a sypač přijíždějící po vedlejší komunikaci zprava mu v křižovatce nedal přednost,“ popsala nehodu českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková. Zaklíněného řidiče museli z osobního vozu vyprostit hasiči, záchranáři už mu nedokázali pomoci.

Podle řidiče sypače nebylo auto vůbec vidět. „Rozhlédl jsem se, než jsem vjel do křižovatky. To auto nebylo vidět, nesvítilo. Je tu jeden svědek, který mi to potvrdí,“ řekl CNN Prima News šofér. Policie i nadále nehodu vyšetřuje.

V Libereckém kraji v noci na pondělí nasněžilo, hlavní tahy byly ale většinou holé a po chemickém ošetření vlhké, místy zejména ve vyšších polohách mohly ležet zbytky rozbředlého sněhu.

Sníh ležel hlavně na silnicích třetích tříd a v horských oblastech. Uzavřená proto byla pro kamiony nad šest tun silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo, která se nesolí, ale udržuje jen inertním posypem. Řidiči kamionů museli po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.