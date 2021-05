Začátkem dubna došlo v obci Doksy na Českolipsku k vážné nehodě, při které se zranil řidič (22) a čtyři spolucestující ve věku od 19 do 24 let. Skupinka cestovala k Máchovu jezeru. Už tehdy se spekulovalo o tom, že je za nehodou vysoká rychlost. To policie potvrdila. Nehoda má navíc smutnou dohru – u dvou dívek hrozí, že budou mít doživotní následky. Řidiči hrozí vězení.