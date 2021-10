Jak již Blesk dříve informoval, velká tragédie, k níž došlo v březnu 2017, se stala na silnici první třídy 9 nedaleko Jestřebí na Českolipsku.

„Ve 12:20 projíždělo nákladní vozidlo tovární značky Tatra, upravené na cisternu, která převážela fekálie, od Dubé na Jestřebí. V mírném stoupání za osadou Podolec došlo vlivem silného větru k pádu vzrostlého topolu. Strom spadl na kabinu auta a řidič utrpěl smrtelné zranění. Tatra ovšem jela dál a přejela do protisměru, kde se srazila s peugeotem, jehož řidič naštěstí nebyl zraněn. Neovladatelná tatra pak jela ještě dál a nakonec sjela do příkopu a havarovala,“ řekla tehdy Blesku policejní mluvčí Ivana Baláková s tím, že vůz po pádu stromu ujel přibližně 50 metrů.

Řidičem cisterny Tatra byl dlouholetý dobrovolný hasič Pavel. Zemřel na místě. V ten den byl silný vítr a hasiči v kraji měli několik desítek výjezdů ke spadlým stromům. Státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová je ale přesvědčená, že k tomuto neštěstí dojít nemuselo, kdyby Ředitelství silnic a dálnic již před tím postupovalo tak, jak mělo.

Čtyři roky nečinnosti?

„Zanedbali náležitou péči o tu zeleň, protože i to je jejich povinností podle zákona o pozemních komunikacích. A v důsledku toho, že přestože to věděli, že ten konkrétní strom je ve špatném zdravotním stavu, tak došlo k té nehodě, pro kterou jsou v podstatě postaveni před soud,“ řekla státní zástupkyně ČTK.

Podle ní první posudek, který doporučoval pokácení tohoto stromu, měla ŘSD k dispozici od léta 2013. „A k té nehodě došlo na jaře 2017, takže to máte v podstatě téměř čtyři roky, kdy ŘSD zůstala nečinná,“ řekla. Další takový posudek měla podle ní ŘSD z léta 2015. „Který je informoval o tomtéž, že je potřeba i tento konkrétní strom pokácet a k ničemu opět nedošlo,“ dodala.

Prý nebyly peníze

Tomáš Socha, který posudek v roce 2013 vytvořil, dnes novinářům řekl, že stav stromu vyhodnotil jako havarijní. „Jako suchý, u kterého bezprostředně hrozí selhání a jeho pád do komunikace,“ řekl. Podle něj byl strom odumřelý. „Ty znaky byly jasné, byl suchý už delší dobu, a mohly vést k selhání i bez nějaké spolupříčiny klimatických extrémů, jevů, bouřek, větru, těžkého sněhu,“ uvedl.

Před soudem v pondělí vypovídal i bývalý provozní technik ŘSD Jiří Zadák, který měl údržbu silnic první třídy na Českolipsku na starost do roku 2016. Uvedl, že v roce 2013 nechal zadat posudek na špatný zdravotní stav stromořadí mezi Dubou a Novým Bernštejnem. Podle něj se s kácením ale čekalo, až na něj bude mít ŘSD finanční krytí. „Problém byl, že takových míst v rámci Libereckého kraje bylo hodně, to řešilo vedení,“ uvedl u soudu. Řekl, že navrhoval, aby stromy nechala ŘSD pokácet při rekonstrukci tohoto úseku, která se dělala v letech 2015 až 2016. Podle něj mu jeho vedoucí přislíbil, že se odstraní nejvíce poškozené stromy, neví ale, proč se tak nestalo.

Dvakrát měř a jednou řež?

Bývalý ředitel ŘSD pro Liberecký kraj Josef Jeníček u soudu řekl, že nelze pokácet okamžitě strom, i když se ví o jeho špatném stavu. „Není to tak, že někdo může přijít a skácet. To, že je nebezpečí popsané v nějakém posudku, tak vás neopravňuje ke skácení tohoto stromu,“ řekl před soudem. Podle něj jde o dlouhodobý proces. „Předchozí léto se připravují podklady, co by se mělo kácet v následném období vegetačního klidu,“ uvedl. Řekl, že o kácení vždy rozhodoval orgán ochrany přírody a dendrologický průzkum byl jen jedním z pokladů pro rozhodnutí.

Socha ale řekl, že pokud je strom označený dvěma vykřičníky, tak jako v jeho posudku, tak lze podle zákona konat okamžitě. „Pokud je strom označený jako havarijní, nejdřív konáte, předcházíte škodám a až poté jednáte s ochranou přírody,“ dodal.