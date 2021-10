K tragické nehodě došlo minulou neděli v obci Ropice na Frýdecko-Místecku. Mladá řidička Nikola (21) cestovala se svým bratrem Danielem (†12), když s autem vjeli na nechráněný přejezd. Tam je srazil vlak, který auto tlačil ještě několik metrů před sebou. Oba byli velmi vážně zraněni a byli převezeni do nemocnice. Chlapci už však lékaři nedokázali pomoci a zemřel. Rodina obou mladých lidí nyní zažívá strašné chvíle, přesto se však rozhodla učinit velkorysé gesto. Poskytnou Danečkovo tělo k dárcovství orgánů.

Tragická nehoda se odehrála v neděli ve večer kolem 18. hodiny, kdy už je venku šero. Přejezd v Ropici nemá závory ani světelnou signalizaci a jak řekl Blesku bývalý strojvůdce Tadeáš Kotula, špatně viditelná byla i značka upozorňující na to, že se řidič k přejezdu blíží.

„Stopka s křížkem už byly taky staré a zašlé, čili pro toho, kdo tady nejezdí pravidelně, přehlédnutelné. Novou sem dali ve středu, až po té nehodě,“ sdělil. Dodal také, že v nehodě mohlo hrát roli i to, že železnice vede souběžně se silnicí a pak zatáčí. Mladí lidé se podle něj mohli domnívat, že světla, která vidí, patří protijedoucímu vozidlu. Problém vidí i v tom, že v okolí přejezdu byly nejrůznější překážky. Správa železnic uvedla, že chtějí na přejezdu příští rok zřídit světelnou signalizaci.

Když došlo ke středu, vlak před sebou osobní vůz hrnul ještě asi 70 metrů. Hasiči pak těžce zraněné mladé lidi museli z vozu vystříhat a oba skončili v nemocnici s vážnými zraněními. Patnáctiletý Daniel jim později bohužel podlehl.

Velkorysé gesto

Rodina, kterou potkal tak krutý osud, zveřejnila na sociální síti prohlášení. „Rádi bychom vám oficiálně sdělili, že pozemská cesta našeho Dandyho se dnes dopoledne naplnila. Prožíváme hlubokou lítost, bezmoc a smutek,“ uvedli s tím, že dcera naštěstí přežila, avšak její stav je vážný a tak se budou za její uzdravení nadále modlit.

V příspěvku pak rodiče sdělili, že se rozhodli poskytnou tělo zesnulého synka k dárcovství orgánů, aby jeho předčasná smrt alespoň pomohla jiným lidem.

„Je to jeho poslední, ale velmi zásadní služba a pomoc někomu zde na této zemi. Jsme přesvědčeni, že by si to i Dandy přál,“ napsala rodina. Dodali také, že přemýšlí o formě rozloučení, či vzpomínky, zatím však nevědí v jaké podobě.

