Po několika dnech pátrání vylovili potápěči z orlické přehrady sud. V něm bylo ukryté mrtvé tělo Leorenta Lipoveciho a kriminalisté měli konečně pořádný důkaz proti skupině orlických vrahů. Jenže zpráva se rychle objevila v médiích a tak museli vyšetřovatelé připravit všechny podklady pro zatýkání i pro domovní prohlídky a další věci v podstatě přes noc. Hned druhý den si pro podezřelé došli.

U šéfa gangu zasahovala dokonce URNA (Útvar rychlého nasazení - pozn. red.). Karel Kopáč se však zabarikádoval v domě a hrozil sebevraždou. Jak uvedl tehdejší šéf středočeské kriminálky a bývalý elitní vyšetřovatel Josef Doucha pro Blesk Podcast, jeho smrt nemohli vyšetřovatelé dopustit.

Střelil se do rozkroku

„Chtěl mluvit s někým nadřízeným, což jsem byl já,“ uvedl Doucha, proč se nakonec sám vydal do domu za jedním z orlických vrahů. Sebevraždu se mu pokoušel rozmluvit dlouhé tři hodiny. Kopáč mu neustále opakoval, že ho vše bolí, že je ochrnutý a hodlá to skoncovat. „Myslím si, že by tu pistoli nakonec použil,“ prozradil bývalý kriminalista.

„Téma bylo pořád dokola, on chtěl mluvit s přítelkyní, se kterou žil, a já jsem chtěl, aby mi dal pistoli, že do té doby s ní nemůže mluvit,“ popsal o čem s vrahem tři hodiny rozmlouval. Vše nakonec zachránil telefonát. Kopáčovi zavolala jeho sestra a on ztratil ostražitost. Na Douchův pokyn vběhla dovnitř zásahová jednotka a vraha zpacifikovala, ten se však střelil do rozkroku.

Po zatčení nakonec Karel Kopáč nejvíce spolupracoval s policií a vypověděl všechny podrobnosti o vraždách i o fungování gangu. Byl odsouzen na 21 let vězení, už ve vazbě se pokusil dvakrát o sebevraždu. Pak 15. dubna 2004 přišla z kuřimské věznice zpráva, že se Kopáč oběsil na šňůrce od trenýrek.