Od krvavého díla svých mužů se většinou distancovaly. Tvrdá realita ale dopadla i na ně. Navíc jako by nestačily orlické mordy, vstoupil do života Marie Černé, manželce na doživotí odsouzeného Ludvíka Černého, a Daniely Chodounské, ženě na 14 let odsouzeného Petra Chodounského, také nejznámější vězeň Česka. Jiří Kajínek. Ten si odpykával doživotí za první nájemnou vraždu u nás.

Za mřížemi se seznámil s Ludvíkem Černým. Když pak v roce 2000 uprchl z Mírova, ukrýval se v Praze právě v bytě u jeho ženy. V patře nad Černou bydlela Daniela Chodounská. Ta se neblaze proslavila v okamžiku, kdy policisté z Útvaru rychlého nasazení přišli Kajínka zadržet. Pokusila se totiž přeříznout lano s policistou, který se spouštěl ze střechy do okna bytu Marie Černé.

Žila prý s někým jiným

Za Ludvíka byla Marie Černá vdaná dva roky. Byl jí oporou, když bojovala s těžkou nemocí. Na ni a jejich tříměsíčního syna byl hodný. Neměla tušení, jaká je jeho druhá tvář. Tomu, že vraždil, nevěřila a navštěvovala ho ve vězení. „Z té kauzy mi naskakuje husí kůže, ale já jsem žila s úplně jiným člověkem a nikde nebylo ukázáno, jaký byl skutečně člověk,“ uvedla Černá v roce 2002 pro CS fi lm v dokumentu Až na dno Orlíku.

Strach z pomsty

Začít nový život, když je muž odsouzen za vraždy, není pro ženu snadné. Okolí nezapomíná, zejména, jde-li o největší zločin naší novodobé kriminalistiky. Je to námět pro fi lmaře. „Chci žít normální život, ale tohle všechno mi to znemožňuje,“ dodala Černá. Po premiéře fi lmu natočeného podle orlických vražd (Sametoví vrazi, 2005) se netajila obavou, že snímek může blízké obětí inspirovat k pomstě vůči ní i synovi.

Udeřil exekutor

Další ranou osudu pro Marii Černou bylo, když policisté při domovní prohlídce našli falešné dokumenty a nájemní smlouvy k bytu, který její manžel pořídil. Po soudních sporech o střechu nad hlavou přišla. V květnu 2003 ji z bytu na sídlišti Velká Ohrada i s postiženým synem vystěhoval soudní exekutor.

Azyl pro Kajínka

Uprchlého vězně Jiřího Kajínka Marie Černá ve svém bytě na pražském sídlišti prý ubytovala ze strachu. „Vtlačil mě do bytu. Ukázal mi pistoli a jasně mi dal najevo, že když ho neudám, neublíží mně ani dítěti,“ tvrdila Černá. Kajínek prý chodil sám nakupovat, vařil si a byl velice pořádný. „Nechoval se ke mně agresivně, ale přesto jsem se strašně bála. Nevěděla jsem, čeho je doopravdy schopen. Jiní lidé kvůli němu dostali ochranku. Já měla projevit občanskou statečnost,“ vzpomínala. Statečnost neprojevila a za přechovávání Kajínka dostala podmíněný trest, který si také odpykala. Nakonec u ní Kajínek přebýval 40 dní. Policie si pro něj přišla v okamžiku, kdy byla navštívit manžela na Mírově. Média spekulovala o tom, že mezi ní a Kajínkem vznikl vztah. Ani jeden z nich ale nic takového nepřiznal.

Ludvík Černý

Byl vykonavatelem orlických vražd. O svou ženu Marii, s níž měl syna, se prý staral dobře. Vinu nikdy nepřiznal. Sedí dodnes ve vězení.

Jiří Kajínek

V roce 1998 uložil soud Jiřímu Kajínkovi za dvojnásobnou nájemnou vraždu a jeden pokus vraždy doživotí. Z vězení se mu podařilo několikrát uprchnout. Vinu odmítá. Prezident republiky Miloš Zeman mu 23. května 2017 udělil milost. Poté byl propuštěn na svobodu.

Petr Chodunský

V případu orlických vražd byl v dubnu 1997 odsouzen k 14 letům odnětí svobody za návod k vraždě, spolupachatelství, podvod a nedovolené ozbrojování.

Video Seriál Devadesátky sleduje skutečné kauzy té doby - Česká televize

Daniela Chodunská dostala tři roky

Manželství Daniely Chodounské zřejmě příliš harmonické nebylo. Milenkou jejího muže Petra, kterému porodila dvě děti, byla sestra hlavy orlického gangu Karla Kopáče Irena Meierová. Do konfliktu se zákonem se ale Daniela dostala až kvůli Jiřímu Kajínkovi. Skutečnost, že se pokusila přeříznout lano se zasahujícím policistou, zdůvodnila u soudu tím, že byla ve stresu a netušila, že maskovaní muži jsou policisté. Údajně nevěděla, že Kajínek u Černé je. Kvůli manželovi prý žila v dlouhodobém strachu. Rodině někdo vyhrožoval likvidací. „Roky se hrozně bála, že se někdo bude chtít mstít na ní a na dětech,“ řekla jedna z kamarádek Daniely u soudu v červenci 2001, kde nakonec vyfasovala za pokus o vraždu tři roky podmíněně.